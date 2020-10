LISTA: Här är de som kan vinna pris på årets digitala Örebrogalan ►”Nya nivåer” ►”Exceptionell”

NA kan nu presentera vilka som nominerats i de olika kategorierna:

Årets näringslivspris

►L.E.V & Co

L.E.V & Co är ett ledande företag inom logistik för potatis, från odling till packning och leverans. I stället för, från ax till limpa, kan man här tala om, från grodd till Janssons frestelse. L.E.V & Co har växt kraftigt, lite i skymundan, i Odensbacken under många år. Företagets omsättning är imponerande, liksom deras insatser för att bidra till både Rosa Bandet och Childhood. Deras produkter finns tack vare samarbete med Sveriges största dagligvarukedja att tillgå över hela landet. Det finns dessutom en offensiv plan framåt som innebär fler karotter med närkeodlad potatis på svenska middagsbord, som kan bidra till att stärka såväl företaget som Örebro och klimatsmart konsumtion.

►KAMTech

Den svåra konsten att utveckla en affärsidé som både bidrar till en bättre värld och till att tjäna pengar – den konsten behärskar KAMTech. Genom att vara lyhörd för fastighetsbranschens utvecklingsbehov och själva utveckla innovativa produkter som passar in i denna, har KAMTech på kort tid både växt kraftfullt och gjort sig ett namn i och utanför vår kommun. Företagets värdegrund är tydligt förankrad hos personalen och i ledningen där hållbarhet och energioptimering är inte bara modeord för KAMTech. Det är en lönsam självklarhet.

►EcoGuard

EcoGuard har lyckats skapa en helt ny bransch genom målmedvetenhet, envishet och tro på den egna förmågan. Människor ges genom EcoGuards lösningar egna möjligheter att styra värme och vattenförbrukning i flerbostadshus. Företaget verkar över hela landet, men den naturliga utgångspunkten för företaget är Örebro. De vill vara branschens absolut bästa arbetsgivare och de skapar förutsättningar för en innovativ arbetsmiljö hos personalen som gör att man fortsätter att utveckla egna produkter. Resan mot en kraftfullt ökad omsättning pågår – och med den följer minskad klimatpåverkan och minskad vattenförbrukning.

Årets miljöpris

►Anders Johnsson, Slyteviken Kreativ Catering & Matstudio

Anders Johnsson är Örebrokocken som utmanar och tar den lokala och hållbara matupplevelsen till nya nivåer. Med en affärsidé som tar ansvar för en hållbar utveckling och med ett tydligt fokus på naturen och lokal samverkan, har Anders skapat en verksamhet som ger miljövinster i hela livsmedelskedjan.

►KAMTech

KAMTech är Örebroföretaget som med sitt genomsyrande miljöengagemang tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling. Med ett tydligt integrerat klimatfokus utmanar de sig själva, men även sina leverantörer, kunder och medarbetare att vara del i utvecklingen av ett klimatsmart samhälle.

►Mattias Käll

Mattias Käll är Örebrokonstnären med ett stort intresse för människans förhållande till naturen. Genom sin konst visualiserar Mattias aktuella miljöfrågor kopplade till vår tids konsumtion och produktion, på ett sätt som utmanar betraktaren och samtidigt bidrar med nya infallsvinklar i miljödebatten.

Årets Tillväxtföretag

►Infra-Con AB

Med ett starkt driv och entreprenörsanda har Jonas Sjöström lyckats skapa ett växande företag från grunden. Genom att fokusera på mark, anläggning och betong har bolaget blivit ett konkurrenskraftigt alternativ vid utförande av totalentreprenader i hela Sverige. Jonas har, tillsammans med sina medarbetare, under senaste året lyckats fördubbla omsättningen med fortsatt god lönsamhet. Genom hög kompetens och starkt engagemang erbjuder företaget kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

►Rasmusbyn AB

Det är med stort hjärta och genuint engagemang som grundare Sara Sjöborg Wik och hennes team, skapat en unik miljö för personer i behov av särskilt stöd. Rasmusbyn erbjuder ett helhetskoncept i lantlig miljö där hela människan står i centrum. Delaktighet, mångfald och allas lika värde ligger till grund för bolagets framgångar och ambitioner för fortsatt tillväxt.

►Refitness AB

Med fokus på prehab istället för rehab har Jimmy Lindmark och Rickard Evertsson skapat en modern digitalplattform. Deras ambition är att hjälpa människor göra livsstilsförändringar som bidrar till ökad hälsa och välmående. Det är med en specifik och nytänkande teknik av komplexa algoritmer, som företaget kan erbjuda sina kunder individuella skräddarsydda lösningar. Nu väntar en fortsatt spännande tillväxtresa med företagskunder i fokus.

Årets Ungdomspris

►Jenny Öster-Hall: (Parajudo/Jujutsu)

Jenny är tjejen som trotsar svårigheter och presterar på elitnivå med otrolig kämpaglöd. Hon var rullstolsbunden i barndomen, diagnostiserad autist. Under tonåren har hon trotsat svårigheter och 2017 besegrade hon alla i Para-Judo och blev Världsmästare. På den påföljande VM-tävlingen blev det dubbla VM-Guld i såväl mainstream Judo som special jiu-jitsu. 2019 har inneburit ett fortsatt guldregn över denna exceptionella idrottstjej.

►Oskar Wetteus: (e-sport, e-fotboll)

E-Sporten är den snabbast växande idrotten och i ”grenen” e-fotboll har Örebros stjärna Oskar Wetteus tagit plats i det svenska e-fotbollslandslaget i en stenhård konkurrens. Oskar har även satt guldkant på Örebro slott där han spelade e-fotboll mot ÖSK-stjärnan Nordin Gerzic på den gigantiska spelplanen som ”den magiska maskinen” möjliggjort.

►Sebastian Enholm (Crosskart)

2018 vann han 125 cc klassen överlägset och 2019 har han tagit guld i den största klassen Xtreme. Sebastian kör som 16-åring första året i Crosskart Extrem och det har gått riktigt bra! I år blev Sebastian Enholm från Fjugesta svensk mästare för andra gången i Crosskart och nu i den största klassen. Han har även visat framfötterna i Spanien där han började säsongen med en tredjeplats i klassen.

Årets Idrottsledare

►Thomai Granberg, Girlfighters BK…

…är en av flera mammor som startat Girlfighters BK – brottarklubben för tjejer. Med inspirerande personlighet och engagemang motiverar hon unga tjejer. Att få vara den man är och att olika är bra är starkt framträdande i verksamheten. Thomai reser även runt till särskolor för att erbjuda aktiviteter. Nästa steg i utvecklingen är att öppna upp verksamhet för killar.

►Daniel Schön och Daniel Nätterdal, Örebro Skateboard…

…driver föreningen där alla får vara med, med stor passion. De lyckas fånga upp även de som ibland inte syns inom organiserad idrott och ger dem möjlighet till en aktiv fritid. Föreningen har växt från 800 medlemmar till 1 600 medlemmar i åldersspannet mellan 5 och 58 år. Förutom den ordinarie verksamheten fixar de även prova på dagar för nyanlända och ungdomar i utsatta områden.

►Niclas Eklöf, Hovsta IF…

…är en föreningsledare som har och har haft många roller i föreningen. Allt från sektionsordförande, ledare för unga ledare till ansvarig för en av Örebro läns största sommarfotbollsskolor. Hans hjärta brinner för föreningsgemenskap och att ge medlemmarna det där lilla extra. Niclas är ledaren som i alla lägen sätter barnen i centrum.

Årets Innovation

►BAFE

Med världen som marknad bygger Ahmed Mahdi ett globalt och säkert ekosystem för betalningsinformation och initiering av direktbetalningar. BAFE tjänster sänker kostnaderna för handel och knyter samman personer, banker. företag och e-handlare. En enorm marknad väntar!

►Binary Brains

AI on demand. Med hjälp av stora kunskaper inom statistik och tack vare kraften i AI, kan Binary Brains starka team gräva fram guldkornen i kundernas data och förvandla dem till träffsäkra förutsägelser om framtiden. På kundlistan finns bland andra Dormy, Live Nation och Caspeco.

►CoGO

Med stark drivkraft har Siva Arif skapat CoGo som är en mobilapplikation som främjar fysisk aktivitet. Genom att utföra fysisk aktivitet omvandlas dina insatser till poäng som i sin tur kan bytas ut mot rabatter, erbjudanden och gratisprodukter hos lokala och nationella företag.

Årets Digitala Innovation

►Trainstation

Den ”digitala” fritidsgården i Vivalla har utvecklat en unik mötesplats där barnen gått från att vara passiva konsumenter till digitala producenter. Innovation utanför både läroplan och bedömningskriterier med fokus på fantasi, kreativitet och det divergenta tänkande som samhället idag efterfrågar.

►CoGo

Appen som motverkar ett stort samhällsproblem och på ett smart sätt kombinerar nytta med nöje. Mobilapplikationen främjar och belönar fysisk aktivitet i realtid – en innovation som behövs i ett allt mer stillasittande samhälle.

►LifeSystems

Den digitala hjälpredan inom äldrevård och hemtjänst. Skapat utifrån ett identifierat behov inom vården och som nu skänker trygghet till både personal och anhöriga. En digital innovation som kommer att täcka upp för framtidens stora resursbehov.

Årets Örebrostudent

►Mamz Shuker

Mamz är en mycket engagerad Civilingenjörsstudent som brinner för att fler tjejer och kvinnor ska utbilda sig till just ingenjörer. Hon är en av grundarna till FemTek, ett nätverk vars syfte är att främja jämställdhet inom ingenjörsprogrammen vid Örebro universitet, och har varit aktiv i andra sammanhang där frågor kring tjejer och teknik lyfts.

►Sophie Brömster

Sophie är inte bara en person med hjärtefrågor – hon är också den som agerar. Hon är mån om att utbildningen hon går, Psykologprogrammet, ska vara så bra som möjligt för henne och medstudenterna och engagerar sig därför i hur den ska utvecklas. Hon brinner för att frågor som rör HBTQ+ ska få ta plats på universitetet och är engagerad i föreningen Klimatstudenterna.

►Theo Henningsson

Theo är, förutom Civilekonomstudent, en initiativrik inspiratör och glädjespridare. Han är engagerad i Örebros studentliv och har dessutom jobbat som studentambassadör för universitetet. I den rollen har han inspirerat många ungdomar att söka sig vidare till universitetet efter studenten.

Årets Örebroare

Prisvärd: Nerikes Allehanda

►Calle Gunnarsson

Nomineras till Årets örebroare 2019 för att ha skrivit in sig för evigt i den svenska idrottshistorien när han vann den finaste av utmärkelser inom ishockeyn – Stanley Cup. Calle var en av de tongivande spelarna i finalserien i världens tuffaste hockeyliga NHL.

►Anna Jansson

Nomineras till Årets örebroare 2019 för sitt mångåriga författarskap. Med sin deckardrottning Maria Wern har Anna Jansson blivit ett med svenska folket och även nått stora framgångar utomlands. I nya deckarsviten om Kristoffer Bark utspelas handlingen i Örebro.

►Domingos Souza

Nomineras till Årets örebroare 2019 för sin framgångsrika forskning kring by pass-operationer på Universitetssjukhuset i Örebro. Domingo har utvecklat en teknik som förbättrar livskvaliteten för hjärtpatienter och som nu används över hela världen.

Årets Energipris

►Vibytorps plantskola – Svenska Skogsplantor

Verksamheten i Hallsberg producerar 21 miljoner skogsplantor årligen och har genomfört ett omfattande hållbarhetsarbete. Biobränslepannor har ersatt oljebaserade och maskinparken har bytt till miljöbränsle. Dessa förbättringar har gjort att CO2 utsläppen sänkts med 560 ton per år. Satsningen har skapat en bättre arbetsmiljö och ökat engagemang hos anställda.

►Fastighetsnätverket Örebro

Fastighetsnätverket – under samordning av Energikontoret, Region Örebro Län – arbetar för att skapa en hållbar bygg- och förvaltningsprocess som gynnar innovation och bidrar till att nå regionala energi- och klimatmål. Med ca 50 medlemmar från fastighetsbranschen är de ett utmärkt exempel på hur samarbete och gemensamma målsättningar kan bidra till en hållbar framtid.

►Örebro Pastorat – Svenska Kyrkan

Örebro Pastorat har tagit stora steg mot en klimatsmart energianvändning. Flera solcellsanläggningar har monterats och fossilfritt bränsle används både till fordonsparken och till krematoriet. Nu tillvaratas även restvärmen från rökgasåtervinningen som sedan omvandlas till förnybar fjärrvärme.

Stora Mötespriset

►ELON – ELON Expo

ELON har en lång tradition av att anordna sitt möte i Örebro där både huvudkontor och centrallager är placerat. Med deltagare från hela Norden fyller de hotellen i staden. Elon Expo har förmodligen den största mässutställningen i Örebro. Det finns en ambitionsnivå att hela tiden göra mötet bättre än året innan och det har det verkligen lyckats de med!

►Sitevision – SiteVisiondagarna

Med ett driv och en vilja att ständigt utvecklas har Sitevision genomfört SiteVisiondagarna i mer än 10 år i Örebro. Mötet samlar ca 600 personer från hela Sverige som får ta del av utbildningar och föreläsningar i världsklass. Detta är ett möte utöver det vanliga med mycket nöjda deltagare varje år!

►Barnkliniken USÖ – Barnveckan

Tack vare Barnkliniken på USÖ fick Örebro 2019 ta emot över 800 läkare och sjuksköterskor i fyra dagar. Med temat ”det svårt sjuka barnet” så anordnades mängder med seminarier och symposium under veckan vilket bidrog till ökad kunskap i detta viktiga ämne.

Årets Bragd

Utmärkelsen tilldelas den person eller de personer i Örebro kommun som genom sitt handlande bidragit till att förebygga eller förhindra brott, agerat för att öka tryggheten eller på annat sätt visat ett sådant civilkurage att de har varit ett föredöme för andra. Prisvärd: ÖreBRÅ

Priset har inga nominerade, vinnaren presenteras på Örebrogalan.

Årets Exportföretag

Örebrogalan ska lyfta fram positiva förebilder som presterat särskilt bra inom sitt område. Därför vill Handelskammaren Mälardalen, Länsförsäkringar Bergslagen och PwC tillsammans uppmärksamma årets exportföretag. Prisvärdar: Handelskammaren Mälardalen, Länsförsäkringar Bergslagen, PWC

Priset har inga nominerade, vinnaren presenteras på Örebrogalan.

Årets Kulturpris

Örebro kommuns kulturpris till Hjalmar Bergmans minne, delas ut för att hedra örebroförfattaren. Priset delas ut till personer som gjort sig särskilt förtjänta genom sina insatser inom litteratur, konst, musik och teater eller inom andra delar av kulturområdet. Kulturpristagaren är eller har varit bosatt och verksam eller på annat sätt anses ha en naturlig samhörighet med Örebro kommun. Prisvärd: Örebro Kommun

Priset har inga nominerade, vinnaren presenteras på Örebrogalan.

Kvalitetspriset ”Nya Steg”

Privata företag samt Örebro kommuns egna verksamheter säkerställer att medborgarna i Örebro får del av mängder av olika tjänster. Skola och äldreomsorg, snöröjning och parkskötsel, är bara ett fåtal exempel.

För att uppmuntra till kvalitetsutveckling av tjänsterna har kommunen instiftat kvalitetspriset ”Nya steg”. Företag som kommunen har avtal med, samt kommunens egna verksamheter, kan ansöka om priset

Förra året gick priset till Södermalmshemmet i Örebro, för arbetet med att skapa en boendemiljö där hyresgästerna är allt mer aktiva och där social samvaro bidrar till ökad livskvalitet. Här är det de boendes intressen som står i fokus!

Prisvärd: Örebro Kommun

Priset har inga nominerade, vinnaren presenteras på Örebrogalan.