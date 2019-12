Lista: Här är decenniets bästa svenska filmer

"Äta sova dö" från 2012 handlar om 20-åriga Rasa, som kämpar med tillvaron i ett litet skånskt samhälle sedan hon blir uppsagd från sitt jobb som salladspackare i en fabrik. Filmen belönades med fyra Guldbaggar och utsågs till Sveriges Oscarsbidrag.

När filmtidskriften FLM låter 29 filmkritiker välja ut tio favoriter från det snart gångna decenniet toppar "Äta sova dö" listan. Filmen följs av Anna Odells "Återträffen" och Amanda Kernells "Sameblod". På fjärdeplats kommer "Amatörer", även den av Gabriela Pichler och femma är "Tjuvheder" av Peter Grönlund.

– Detta är ju fantastiskt att höra. Filmerna är ett resultat av att jag vid min sida har haft enormt duktiga medskapare, teammedlemmar och skådespelare. Utan grymma Nermina Lukac (som spelar Rasa) till exempel skulle jag aldrig kunnat göra "Äta sova dö" på det sätt den blev, säger Gabriela Pichler till FLM.

Hälften av filmerna på listan är regisserade av kvinnor. När FLM satte samman en liknande lista för tio år sedan fanns bara manliga regissörer med. 00-talets bästa film var enligt kritikerna Ruben Östlunds "De ofrivilliga".

Fakta: Hela listan

"Äta sova dö" (Gabriela Pichler, 2012)

"Återträffen" (Anna Odell, 2013)

"Sameblod" (Amanda Kernell, 2016)

"Amatörer" (Gabriela Pichler, 2018)

"Tjuvheder" (Peter Grönlund, 2015)

"Gräns" (Ali Abbasi, 2018)

"And then we danced" (Levan Akin, 2019)

"Play" (Ruben Östlund, 2011)

"Call girl" (Mikael Marcimain, 2012)

"Till det som är vackert" (Lisa Langseth, 2010)

Källa: FLM

TT