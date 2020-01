LISTA: Här är det bästa med helgen – Allvaret sida vid sida med polkan och en artistcomeback

Här är våra utvalda tips på kultur- och nöjesevenemang inför helgen:

1) Johan Hilton på Rosengrens skafferi

Den senaste tiden har han varit drivande i att hålla teaterdebatten vid liv. Med påståenden om att teaterkritiken blivit feg och en uppfordrande fråga till landets kulturchefer om de alls går på teater längre har han lyft teatern på kultursidornas agenda.

Johan Hilton är scenredaktör på DN kultur, teaterkritiker, författare och På spåret-vinnare – på fredag kommer han till Örebro länsteaters samtalsshow Konstnärligt talat på Rosengrens skafferi.

Rikard Lekander, konstnärlig ledare på Örebro länsteater, leder samtalet som dels handlar om Hiltons författarskap och dels om kulturjournalismens och teaterkritikens betydelse nu och i framtiden, i den delen av samtalet medverkar även undertecknad (det vill säga Sofia Gustafsson, kulturredaktör NA).

2) Lena Jonssons trio i Teaterladan

På lördag är det konsert med Lena Jonssons trio i Teaterladan, Wadköping. Trion är just nu aktuell med uppföljaren till albumet Places som genererade en Grammisnominering 2019. Arrangörer är Örebros folkmusikföreningen Felan. Tidigare under lördagseftermiddagen bjuder de även in till en danskurs med Torbjörn Sjöberg och Yvonne Hansen som dels lär ut ur den värmländska polskatraditionen, dels några uppländska bondpolskor.

3) Film och föredrag om Katarina Taikon

På lördag invigs ABF Örebros nya föreläsningslokal, Katarina Taikon-salen. Som en del av invigningen kommer Katarina Taikons dotter Angelica Ström till ABF för ett föredrag om sin mor och om romernas situation i Sverige. Efter föredraget visas dokumentärfilmen Taikon.

4) Konst i Östernärke på Galleri O

Nu satsar Galleri O på konstnärer från trakten.

”Vi tänker försöka ha återkommande utställning med inriktning på lokala aktörer en gång per säsong, ibland tillsammans med erkända aktörer för att försöka lyfta det lokala konstintresset och visa vilka konstresurser som finns gömda runt om i bygden.”, skriver galleriet själva i ett pressmeddelande om satsningen.

De första lokala konstnärerna att ställa ut är Marita Åkesson, måleri, och Benny Karlsson, foto. Båda bosatta i Odensbacken. Vernissage på lördag.

5) Paulo Mendonca på Frimis

Han har skrivit låtar till artister som Miley Cyrus och Craig David, men nu satsar Paulo Mendonca återigen på sin egen artistkarriär efter att ha varit borta från scenen under en tid. Nyligen uppträdde han i SVT:s Go'kväll och på fredag kommer han till Örebro för en spelning på Frimis.

6) Blandad tipskompott

Dessutom är det Hindersmässa i Örebro den här helgen och den kommer förstås med Hindermässokonsert i Nikolaikyrkan där ryktet säger att en av solisterna kommer att spela på det lite ovanligare instrumentet theremin.

De som deltagit på Örebro konstskolas kvällskurs i höstas ställer ut resultaten från det på Galleri Bunkern under helgen, vilket tangerar det som äger rum ett par kvarter bort – i Örebro konsthall där Konstskolans jubileumsutställning ”Start” har vernissage, det kan ni läsa mer om i morgon. Ytterligare en vernissage denna helg sker på Marieberg galleria där fotografen Jonas Classon visar utställningen ”Världens fåglar”.

På fredagskvällen är det livemusik på Stå dit Mr. soul och his marshmallows kommer. Ett erfaret soulband som trots att de tolkar andra musik lyckats undvika epitetet coverband. Den här kvällen kommer att bjuda på tolkningar av Otis Redding, Aretha Franklin och Dusty Springfield. Kvällen efter spelar Örebrobandet Punsch på Björnes.

Det skall också noteras att Eva Ahremalm och Lasse Forss hade nypremiär för ”Ingen konst” på Lilla kvartersteatern tidigare i veckan, med en spelperiod som sträcker sig till slutet av februari.