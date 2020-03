LISTA: Här är det som trots allt sker i helgen – och det som är inställt ► Konsten står pall i kristider

I vanliga fall är det hård konkurrens mellan de kultur- och nöjesevenemang som arrangeras i Örebro och länet för att komma med på vår tipslista inför helgen.

Men på grund av coronaviruset kommer beskeden om inställda konserter, föreställningar och shower på löpande band.

Helt tomt är det dock inte, särskilt konsten håller fanan högt. Här är veckans kultur- och nöjestips:

1) Nytt och lokalt på Galleri nord

På lördag är det vernissage för Gunilla Dovsten och Thomas Fredrikssons utställning på Galleri nord. Keramikern Gunilla Dovsten bor i Bergslagen och inspireras av den natur som omger henne där. Thomas Fredriksson målar abstrakt i ett uttryck av inre energi och rörelse.

2) Humorgrupp till Frimis

På fredag kommer Branne Pavlovic, Ahmed Berhan och Jonatan Unge med sin humorgrupp, Semst, som under våren 2020 turnerar med en standup-show om psykisk ohälsa.

Showen är utsåld och på Frimis FB-sida svarar arrangörerna United stage en besökare att de planerar att genomföra föreställningen eftersom det blir färre än 500 personer i lokalen.

3) Konst trots inställt vernissage

Örebro konsthall meddelade tidigare i veckan att de ställer in lördagens vernissage för utställningen ”La Societe du Spectacle” av Roxy Farhat och Göran Hugo Olsson. Det innebär dock inte att utställningen är inställd. Konsthallen kommer att ha öppet under sina vanliga öppettider för den som vill se utställningen.

4) Gerd Göran i Kumla

Konstslingans konstförening ligger bakom lördagens vernissage i Kumla utställningshall där man visar en utställning med Gerd Görans senaste verk. Ett färgstarkt måleri, skulpturer, flygfän, skisser och textiler utlovas.

5) Musikklubb på Makeriet

Skattkistan, musikklubben som i flera år servat Örebro med bland annat soul, funk, reggae, r&b och jazz från 50, 60, 70-talet, spelar vinyler på Makeriet på fredag.

6) Keramik och fotografi

På lördag är det också vernissage på Sjöängen i Askersund där keramikern Karin McKeogh och fotografen Leif O Pehrsons konst visas. De har under flera års tid låtit sina respektive uttryck mötas i gemensamma utställningar.

Och här är listan på de större evenemang som har ställts in denna helg:

► Katrin Sundbergs show ”Jag gör vad fan jag vill” skjuts fram till hösten.

► No fun at all flyttar sin spelning på Satin till hösten. Krogen kommer dock att hålla halva stället öppet.

► Stråkkvartetten 16 Strängar med showen ”Tjena känslor!” på Örebro konserthus är inställd.

► Mohlavyrs releasespelning på Örebro konserthus är flyttad till hösten, men skivan släpps ändå och Örebroartisten utlovar en digital spelning med sitt band.

► Clarion hotel ställer in lördagens power metal party.

► På söndagen skulle Örebroartisten Göran Fristorp firat 50 år som artist med en exklusiv konsert på Örebro Konserthus, som är inställd.

► Farsen ”Man får väl ställa upp” av Adde Malmberg som skulle visas på Sjöängen i Askersund är inställd.

► Lustans lakejers konsert på Makeriet på lördag är inställd.

► Vi har tidigare rapporterat om att Örebro länsteater skjuter upp sina visningar av ”Vem är rädd för Virginia Woolf” och Lerbäcks teater av vårens fars ”Blåsväder i Svartvattnet”.