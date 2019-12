LISTA: Här är din guide till helgen – vi börjar med Lucia och slutar med att fira en fastighetsmagnat

Själv har jag planerat in två luciafiranden i år, det första (och mest efterlängtade) är på dotterns förskola och det andra är utomhus i city där Örebrokören Voxette kommer att lussa från Drottninggatan till Järntorget på fredag.

Det finns förstås en uppsjö av fler luciafiranden som är värda att uppmärksamma men jag skulle tippa att söndagens luciakonsert i Tysslinge kyrka med Karolinskas kammarkör kommer att innehålla allt man kan önska sig av stämningsfullt luciatåg och julmusik, allt under ledning av dirigenten Björn Johansson.

Helgen rymmer förstås också några jultips:

► På fredag är det dags för Conventums julgala. I år med Örebrosonen Martin Stenmarcks show ”Hitsen och hjältarna”.

► På lördag är det premiär för årets upplaga av Den magiska maskinen som projiceras på Örebro slott. Ljusshowen pågår i tio minuter och kommer efter premiären att visas dagligen hela vägen fram till och med nyårsafton.

► På söndag är det tredje advent och i Askersund arrangeras promenadteatern ”En julklapp till tomten”. Och det tycks vara en familjeföreställning med alla de klassiska elementen, en försvunnen jultomte, en sotare på hustaken, en sträng farmor och så Kurre förstås. Gatan är scenen och skådespelarna tar med sig publiken på en 45 minuters promenad genom stan.

► På söndag är det också dags för Sjung med Spångberg-körens årliga julkonsert. Det här året med Rickard Söderberg som gäst samt lokala oboesolisten Josef Wijk. På Hjalmar Bergman teatern.

Men traditionerna har inte monopol på helgen:

► På fredag fortsätter Klubb Skattkistan sina kvällar på Makeriet.

► Samma kväll kommer bröderna i duon Jung till Satin.

► Örebrobandet Punsch spelar både på fredag och lördag kväll på Coco green. De kommer att framföra två nya låtar och samtidigt samla in pengar till Örebro tillsammans för Musikhjälpen. Det senaste åren har Punsch staplat nya låtar på hög under sina spelningar på Coco green, men det tar ut sin rätt och nu meddelar de att detta blir sista spelningen på länge för till våren ska de in i studion och spela in.

► På Stå pågår också en insamling till Musikhjälpen, här lockar man på lördag med ett gemensamt 40-års firande för The Clash album ”London calling”.

► Vokalgruppen The real group spelar på Örebro konserthus på lördag.

► Och på söndag kväll har det sedan länge varit slutsålt när Per Johan Behrn bjuder in till ”En kväll på operan” i samband med sin 70-års dag. Det blir italienska operor med Svenska kammarorkestern under ledning av dirigent Mika Eichenholz. Och alla biljettintäkter går oavkortat till Nyckelfonden.

Här mina tre utvalda tips:

1. Utställning och julmarknad hos Konstbunkern

På lördag bjuder Konstbunkern in till sina ateljéer på Kyrkogatan. Det är öppet hus och julmarknad med försäljning av konst samt fika. Dessutom pågår en utställning i Bunkern Gallery av Matilda Andrén.

2. Open mic med Länsteatern och Pennybridge poetry

På lördag kan den som har något att säga ställa sig på scenen på Nya China när Pennybridge poetry och Örebro länsteater tillsammans bjuder in till Open mic. Kvällen är för de som antingen vill läsa upp en egen text eller komma och lyssna på andras.

3. Rysk balett på Örebro konserthus

På fredag gästas Örebro av S:t Petersburg Festival Ballet som kommer att framföra Svansjön. Ett fint tillfälle att se en föreställning som nog får räknas till något av det mest klassiska man kan se, här på en scen i Örebro.