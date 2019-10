LISTA: Här är helgen i Örebro – Den glade, den banbrytande och den sorgsna

Jag har aldrig gått igenom någon emofas som ung, men under många år vältrade jag mig i sorg – särskilt smärtsam musik. Därför blir den dramatiska ungen i mig lite uppspelt över helgens lördagsbokning till Conventum, Melissa Horn.

Men hon får hård konkurrens denna helg som också bjuder på hennes raka motsatts i glädjespridande Bob Hund på Konserthuset, Crew of me & you med The sounds-sångaren Maja Ivarsson på dj-duon Kir Royals fest på Satin på fredag, Sanna Nielsen på Conventum, Björn Rosenström på Strömpis och skådespelaren Maria Lundqvist med föreställningen ”Att våga flyga” på Sjöängen i Askersund.

Dessutom blir det musikalfest på Konserthuset på fredag med föreställningen ”Från Broadway till Finnerödja”. Och på den lite småskaligare scenen hos Stå uppträder bandet Fluru, vilket är ett jämtländskt uttryck för ”rufsig” – men trots att de kommer norröver ifrån så känner de sig hemma här då majoriteten av bandmedlemmarna studerat på Musikhögskolan i Örebro.

Till konsertscenen på Aggershus i Östansjö kommer på lördag artisterna Maja Heurling och Ola Sandström som precis släppt albumet ”Irrbloss”. De har tonsatt poeten Signe Aurell, en kvinna som ensam emigrerade till USA i hopp om en ljusare framtid på andra sidan Atlanten.

Musikhelgen avslutas på söndag med en jazzkonsert på Pennybridge arms där Erika Lindholm tar med sig influenser från både popmusiken och Brasilien i mötet med jazzimprovisation.

Och så helgens konstupplevelser:

► Ivan Holys träskulpturer visas på Konsthantverkarna i Örebro.

► Dorina Mocan och Christer Lönngren har vernissage på Konstfrämjandet Bergslagen för sin utställning ”I magisk omgivning”. Dorina Mocan har tidigare visat sina grafiska verk på Konstfrämjandet men kommer den här gången ställa ut sitt måleri medan Christer Lönngren visar skulpturer.

► På Galleri Nord firar man 45 år på lördag, då galleriet öppnade sin verksamhet på dagen den 19 oktober 1974. Det firas med vernissage för Lars Eje Larssons, akvareller, och Lorraine Rantalas, skulpturer i trä och terrakotta, utställning.

Och så två litterära evenemang:

► På lördag invigs Maja Ekelöf-plaketten, författaren som skrev den banbrytande samhällsskildringen ”Rapport från en skurhink”, på Maja Ekelöfs plats utanför biblioteket i Karlskoga.

► På söndag berättar Ingvar Öhrn om Bob Dylans liv och verk i en föreläsning inför nästkommande helgs konsert ”Mr tambourine man” med bandet Buckliga Boots.

Nu till mina tre utvalda tips:

1. Jähkel och Lekman på Örebro länsteater

På lördag fortsätter Länsteatern med sin samtalsserie Konstnärligt talat. Den här gången är det skådespelaren Lennart Jähkel som tar plats på Rosengrens skafferi och i samtal med Rikard Lekander, teaterns konstnärliga ledare, pratar om arbetet bakom kulisserna – drivkrafter, framgångar och utmaningar. Dessutom inleder de sin konsertserie med intima spelningar på teaterscenen på måndag kväll. Första konserten blir med Jens Lekman som nyligen släppt albumet Correspondence tillsammans med musikgeniet Annika Norlin.

2. Invigning av Kävestas musikhus

Nu är det klart, Kävesta folkhögskolas nya musikhus specialanpassat för just musikundervisning. Och på lördag invigs detta med öppet hus, fika och musik.

3. Releasefest med lokalt rockband

I fjol utsågs deras singel ”Might be keeping you” till en av årets bästa rocklåtar av den internationella rocktidningen Classic rock magazine. Nu på lördag har Stew, med sitt ursprung i Lindesberg, releasefest för sitt nya album på Clarion hotel i Örebro. Med sig har de rockbandet Abramis Brama. Tyvärr är det redan slutsålt.