LISTA: Här är helgens händelser ► Inte en ny klubb – men nästan ► Och så tre sorters fåglar

Här är några utvalda tips om vad som sker i kultur- och nöjesväg i Örebro och länet denna helg:

1) Studio höra i gamla champisfabriken

Med start i morgon, lördag, drar konstnären Stefan Rydéen igång ett nytt projekt: Studio höra. Det är ingen klubb, slår han fast, men någon form av publik händelse med inriktning på musik och ljud. Detta första tillfälle är det en konsert med hyllade jazzgruppen Johan Lindvall trio. Konserten kommer att äga rum i Stefan Rydéens ateljéförening Atlasgruppens lokaler, gamla champisfabruken på Örnsro. Konstnärerna kommer att vara på plats och hålla sina ateljéer öppna. Dessutom utlovas någon form av personligt publikt samtal med musiker och konstnärer innan konserterna på Studio höra.

2) Katarina Ewerlöf i ett nära samtal

Denna fredag är det dags för Örebro länsteaters samtalsshow Konstnärligt talat på Rosengrens skafferi. Ikväll gästas de av skådespelaren Katarina Ewerlöf som just nu befinner sig i Örebro för att repetera in rollen som Martha i Edward Albees ”Vem är rädd för Virginia Woolf”, premiär på Länsteatern den 14 mars. Under fredagskvällen kommer hon, i samtal med Länsteaterns konstnärliga ledare Rikard Lekander, att prata om den konstnärliga processen och arbetet bakom kulisserna.

3) Fåglar på galleri Svanen

På lördag är det vernissage för en samlingsutställning på temat fåglar på galleri Svanen vid Naturens teater vid Tysslingen. Stefan Gustafsson, som började sin bana som fågelskådare redan i tonåren kommer att visa landskap och fåglar från Holland, Danmark, Svalbard och från fågelön Hornöya på Varanger i Nordnorge, samt från Närke. Mikael Sunnerstrand är djur och naturmålare fårn norra Roslagen. Och naturmålaren Jony Eriksson som fått inspiration av naturen i Järfälla.

4) Dans med och för bebisar

Till Sjöängen, Askersund, kommer den här lördagen föreställningen ”Den kosmiska havsträdgårdspassagen”. Det beskrivs som ett magiskt dansäventyr för bebisar i åldrarna två till 18 månader.

5) Goran Kajfeš på Örebro konserthus

På söndag kommer ett nytt och intressant samarbete till Örebro när Magic spirit quartet spelar på Örebro konserthus. Bandet startade genom att musikerna Goran Kajfeš och Stefan Pasborg mötte sångaren och multimusikern Majid Bekkas från Marocko för några år sedan. De fann varandra och nyligen kom det gemensamma debutalbumet.

6) Berättelsen om Evert och hans hem

På söndag visar Bio Roxy i Örebro dokumentärfilmen ”Evert på Hyttebacken” av Larz-Thure Ljungdahl. Den spelades in under fjolåret och följer snart 90-åriga Evert Eriksson som bor ensam kvar på Hyttebacken i Kilsbergen.

7) Stina Wollter på Sjöängen

Det är visserligen redan slutsålt sedan en tid tillbaka men på lördag gästas Askersunds kulturhus Sjöängen av Stina Wollter. Hon håller i en föreläsning som heter ”Konst, kropp och motstånd”. Hon berättar om sina egna strategier för motstånd och överlevnad.

8) En utställning i fastetid

På fredag är det vernissage för utställningen ”Kärlekens väg” inne på Nikolaikyrkan. Det är Michael Hällzon och San Lundberg som kommer att visa ikonmåleri och skulpturer. Båda har genom åren intresserat sig för det andliga i konsten och Michael Hällzon är representerad i flera kyrkor samt en del sjukhus. San Lundberg ställer kvinnan i centrum för sitt konstnärskap och med konsten som visas i Nikolaikyrkan är det moderns sorg som porträtteras i skulpturerna.

9) Bror Gunnar Jansson

Örebro konserthus hinner med flera konserter den här helgen. På fredag kväll gästas foajén av Bror Gunnar Jansson med basisten Stefan Bellnäs och trummisen Emanuel Svensson. I hans senaste album, ”They found my body in a bag”, sjunger han om olika mordfall med svensk koppling.

10) Dessutom den här helgen...

... Så spelar Petter på Conventum, Dan Rehn arrangerar sin populära klubb Skattkistan på Makeriet och Olle Medin visar utställningen ”Vår med färg och form” på biblioteket i Lekeberg.

