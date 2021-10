LISTA: Här är helgens hetaste kultur- och nöjestips

Fredag

Örebrohelgen börjar i musikens tecken. På foajéscenen i Örebro konserthus spelar Tingsek. Ett stenkast därifrån gästas Conventum av föreställningen Thank you for the music, en Abba-tribute av musikerna Gunilla Backman, Kalle Moraeus och Johan Boding. Och Olle Unenge fortsätter att bjuda in till akustiska kvällar i Växthuset på Stadsträdgården.

Inte långt därifrån, i Teaterladan i Wadköping, återupptar Örebro jazz and beyond sitt koncept från tiden innan pandemin: Make musik corner. Här samlas musiker från olika genrer i ett kreativt möte.

Dessutom agerar två Örebroprofiler dj:s, men på varsitt håll. Gördis spelar skivor på Saluhallen och Martin Qvarfordt, som driver Kexx kultur, spelar på Clarion hotel.

Det enda som inte är musik den här kvällen sker på Nya China där teaterkomedin ”Rampfeber” om livet backstage spelas på svenskt teckenspråk.

Lördag

Även lördagen bjuder på en hel del musik. Mustasch spelar på Frimis, Jewels of Queen gör akustiska tolkningar av Queenlåtar på Clarion hotel, Bo Kaspers orkester spelar på Conventum, Östgöta kammarkör gästar Nikolaikyrkan tillsammans med pianisten och kompositören Elise Einarsdotter – årets Monica Zetterlundstipendiat – och Callinaz spelar för danssugna på Regnbågen i Brunnsparken.

Till de evenemang som sticker ut lite ur detta tighta konsertschema hör Örebro kulturskolas event på Kulturkvarteret där musikallinjen framför 17 nummer ur olika kända musikaler. På Folkets hus i Kumla spelas ”Drömmen om folkparken”, en musikteater hämtad ur folkparkens glansdagar på 50- och 60-talet. Och författaren Martina Haag kommer till läs- och skrivfesten i Askersund och håller i en middag med litterär underhållning på Sjöängen.

Söndag

Framåt söndagen mattas det av lite. Men för barnfamiljen spelas föreställningen ”Sune – ensam hemma” på Örebro konserthus. Och till Svalbo café kommer Martin Dyfverman och berättar om skulptören Carl Johan Dyfverman i ord och bild.

Helgens tre utvalda tips:

1) Alkemisterna är tillbaka

De har som så många andra tvingats till ett coronauppehåll det senaste 1,5 året, men nu bjuder Alkemisterna in till Nya teatern igen. Där spelar de på fredag kväll improvisationsteater – och om de återvänder till sitt gamla koncept kan man som publik få möjligheten att komma med inspel under föreställningens gång.

2) ”Under en fyrkantig sol”

På lördag är det vernissage på Konstfrämjandet Bergslagen. Här visar Kristina Lindberg sin utställning ”Under en fyrkantig sol” som består av verken hon gjorde i samband med ett artist in residence i Nyhyttan sommaren 2020.

”Jag har till exempel intresserat mig mycket för övergångar mellan industri och informationssamhälle och hur det i sin tur har format de politiska och ”naturliga” landskapen.”, skriver Lindberg om utställningen.

3) David Sundin till Örebro

På söndag kommer David Sundin med sin stand-up-föreställning ”Nya svenska ord med David Sundin” till Conventum. Jag vet inte vad David Sundins stand-up går för, jag har inte sett honom. Istället är det hans båda barnböcker: ”Boken som inte ville bli läst” och ”Boken som verkligen inte ville bli läst” som gör honom värd att gå i god för – de är geniala skrattfester.