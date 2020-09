LISTA: Här är höstens svenska filmer – ”Jag känner stor oro för våren”

Allt och inget var som vanligt när den svenska filmbranschen bjöd på sedvanlig presentation av höstens repertoar.

Pressuppbådet var ovanligt litet, filmer som skulle ha gått upp i våras fick en ny chans och många medverkade på länk.

En av dem var Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet, som bland annat beklagade att hennes paradfråga "50-50 by 2020", om en jämställd filmbransch, inte har nått sitt mål. Det blir pinsamt tydligt om man tittar på höstens uppställning: blott 5 av 25 filmer har en kvinnlig regissör.

– Vi har heller inte sett en ökad inkludering bakom kameran. I tider av kris är det lätt att man går tillbaka till det man alltid har gjort. Men det är inte så man utvecklas, säger Anna Serner.

Sverige har som ett av mycket få länder hållit i gång sin produktion under coronakrisen, vilket Eva Hamilton, ordförande för branschorganisationen Film & tv-producenterna, är tacksam för eftersom det har inneburit att några av hennes medlemmar har kunnat arbeta på under våren och sommaren.

– Men nu börjar det bli tomt i orderböckerna och läget är allvarligt. Jag känner stor oro för våren 2021.

Ett problem är att branschen till stor del består av frilansare, som hamnat mellan stolarna i de stödsystem som skapats under krisen.

– Vad som behövs är ett generellt stöd för egenföretagare. Det är märkligt att det efter ett halvår inte finns på plats, säger Eva Hamilton, som också framhöll att det nu vore ett bra tillfälle att införa de produktionsrabatter som hela branschen så hett efterfrågar.

– Vårt intryck är att både kultur- och näringsdepartementet slåss för detta men att det tar stopp hos finansdepartementet. På kort sikt behöver också SFI mer stödpengar.

Redan före coronakrisen kämpade svensk film på bio mot vikande publiksiffror. Filmer för barn och deras vuxna brukar dock vara ett säkert kort och i höst kommer flera filmer som på förhand verkar spännande.

Först ut är "Rymdresan", en green screen-tung historia med sociala medier-stjärnan Theoz och Robert Gustafsson. Lagom till novemberlovet dyker Martin Widmarks Nelly Rapp upp och jagar monster och till jul får de yngsta en fin present i form av animerade "Apstjärnan" med stjärnensemblen Stellan Skarsgård, Melinda Kinnaman och Pernilla August som röster.

På juldagen blir det dragkamp om familjepubliken då både den sista filmen i trilogin om familjen Andersson, "Sune – uppdrag midsommar" och nyversionen av Jönssonligan, "Se upp för Jönssonligan" får premiär. Den senare är regisserad av Tomas Alfredson, som beskriver arbetet med filmen som "ett korsordsarbete utan dess like".

– Jag tänkte att det här blir lustlajbans. Men det visade sig att det här är vad man inom brittisk film kallar en "caper film", som "Blåsningen". Det ska vara roligt och spännande och det är komplicerat att få till.

Fakta: Höstens svenska filmer

"Samtidigt på jorden" i regi av Carl Olsson. Dokumentär om de som tar hand om våra döda. Premiär 4 september.

"Atomen i mänsklighetens tjänst?" i regi av Maj Wechselmann. Dokumentär om kärnkraft och kärnvapen. Premiär: 4 september.

"Bitter love" i regi av Jerzy Sladkowski. Dokumentär om kärlekssökande på kryssning. Premiär: 18 september.

"Idomeni" i regi av David Aronowitsch. Dokumentär om två yazidiska familjer i ett flyktingläger. Premiär: 25 september.

"Rymdresan" i regi av Patrik Forsberg, Ella Lemhagen och Jeff Boyd. Familjefilm med mycket specialeffekter, Theoz och Robert Gustafsson. Premiär: 11 september.

"Are we lost forever" i regi av David Färdmar. Romantiskt drama om två killar som separerar. Premiär: 25 september.

"Inland" i regi av Jon Blåhed. Drama baserad på Elin Willows roman "Inlandet", om en ung kvinna som flyttar till sin pojkväns hemort i Norrlands inland. Premiär: 9 oktober.

"Ghabe" i regi av Markus Castro. Om ett midsommarfirande och två syriska flyktingar. Premiär: 16 oktober.

"Nelly Rapp – monsteragent" i regi av Amanda Adolfsson. Martin Widmarks monsterjägare får filmisk form. Premiär: 23 oktober.

"Andra sidan" i regi av Tord Danielsson och Oskar Mellander. Skräckfilm om ett par spelade av Linus Wahlgren och Dilan Gwyn, som flyttar in ett läbbigt hus. Premiär: 23 oktober.

"Orca" i regi av Josephine Bornebusch. Drama med fokus på relationer i tider av isolering. Premiär: 30 oktober.

"For somebody else" i regi av Sven Blume. Dokumentär om surrogatmödraskap. Premiär: 6 november.

"Tiny Tim – king for a day" i regi av Johan von Sydow. Dokumentär om kultartisten Tiny Tim. Premiär: 13 november.

"Yung Lean: In my head" i regi av Henrik Burman. Dokumentär om Youtube-stjärnan och artisten Yung Lean. Premiär: 20 november.

"Merry Christmas Yi Wu" i regi av Mladen Kovacevic. Dokumentär om en kinesisk stad med 600 fabriker som tillverkar julpynt. Premiär: 27 november.

"Greta" i regi av Nathan Grossman. Dokumentär som visar nya sidor av Greta Thunberg. Premiär: andra hälften av november.

"Apstjärnan" i regi av Linda Hambäck. Animerat för de yngsta av "Gordon och Paddy"-skaparen med röster av Stellan Skarsgård, Melinda Kinnaman och Pernilla August. Premiär: 18 december.

"Spring Uje, spring" i regi av Henrik Schyffert. Musikalisk dramakomedi om artisten Uje Brandelius och vad som händer när han drabbas av en kronisk sjukdom. Premiär: 18 december.

"Only the devil lives without hope" i regi av Magnus Gertten. Dokumentär med en oväntad twist. Om den unga Dilya som tvingas bli aktivist för att rädda sin bror Iskandar som anklagas för terrorism och sätts i fängelse. Premiär: Ej klart.

"Den längsta dagen" i regi av Jonas Selberg Augustsén. Finskspråkigt drama med Bianca Kronlöf och Ville Virtanen. Premiär: Ej klart.

"Se upp för Jönssonligan" i regi av Tomas Alfredson. Nytt grepp på klassiskt gäng. Premiär: 25 december.

"Sune – uppdrag midsommar" i regi av Erland Beskow. Sista filmen i den senaste trilogin om familjen Andersson, som nu ska fira midsommar. Premiär: 25 december.

"Tills solen går upp" i regi av Peter Dalle. Romantiskt drama om vuxen kärlek med Mikael Persbrandt, Helen Sjöholm, Vanna Rosenberg och Peter Dalle i huvudrollerna. Premiär: 25 december.

Miranda Sigander/TT