Lista: Här är hyresvärdarna som fick coronastöd i juli: ”Många bäckar små kan göra stor skillnad i slutändan”

I maj kom beskedet om att fastighetsägare, som har valt att sänka hyrorna för företagare i utsatta branscher under perioden 1 april till 30 juni, kunde få stöd av staten. Nu har det gått en dryg månad sedan de första ansökningarna kunde skickas in och utbetalningarna har sakta börjat rulla ut. Bostadsföretaget Behrn fastigheter är ett av företagen i Örebro län som fått ta del av stödet hittills.

– Vi har fått två utbetalningar nu under juli, men vi har ansökt om ett 50-tal. Så nu väntar vi på att resten ska trilla in, säger Per Johan Behrn, vd för Behrn fastigheter.

På Behrn fastigheter bestämde man sig ganska direkt efter att stödet utlystes att sänka sina hyror för företagare som hyr deras lokaler. Men Per Johan Behrn säger att det var mycket jobb med att få allt rätt.

– Vi ville vara säkra på att de hyresgäster som vi sänkte hyrorna för faktiskt hade fått en stor omsättningsminskning. Självklart vill vi hjälpa de företagare som kämpar och lider under krisen. Men det ska gå rätt till, säger han.

Sammanlagt kom det in 492 ansökningar i Örebro län under juli månad och länsstyrelsen jobbar ihärdig med att gå igenom dem. Stefan Tansbo, enhetschef för miljöprövning och vattenverksamhet i Dalarnas län, arbetar med ansökningar från Örebro.

– Det är många ansökningar att gå igenom och vi arbetar hårt med att ta oss igenom dem så att pengarna kan delas ut. Men det är ett gediget arbete, dessutom kommer det in nya ansökningar hela tiden, säger han.

För de på Behrn fastigheter och många av egenföretagarna som hyr av företaget kom effekterna av pandemin i mars och april som en chock. Många företagare tappade plötsligt stora delar av sin omsättning. Men trots den omtumlande våren berömmer Per Johan Behrn sina hyresgäster.

– Egenföretagare är fantastiska människor. De är väldigt snabba på att anpassa sig efter olika situationer. De drog ner på kostnader och gjorde ett enastående jobb, säger han.

Men trots egenföretagarnas anpassningsförmåga och deras kamp för att hålla igång sin verksamhet behövs det i många fall ändå lite extra hjälp under prövande tider.

– Där måste alla ta sitt ansvar. Både vi och staten men även alla andra. Alla måste hjälpa till att göra sitt när det är kris. Det behöver inte vara något stort, det är inte alltid de stora gesterna som är de viktigaste. Många bäckar små gör en stor skillnad i slutändan, säger Per Johan Behrn.

Lista: Här är utbetalade hyresstöd i Örebro län i juli

► Örebro kommun: Antal utbetalningar: 6.

Fastighetsägare: Öbo, 2 utbetalningar, totalsumma: 35 917 kronor. Behrn fastigheter AB, 2 utbetalningar, totalsumma: 67 786 kronor. Botrygg Örebro, 1 utbetalning, totalsumma: 8670 kronor. Öbo Husaren, 1 utbetalning, totalsumma: 8140 kronor.

► Kumla kommun: Antal utbetalningar: 4.

Fastighetsägare: Kumla fastigheter AB, 3 utbetalningar, totalsumma: 19 056 kronor. Melins fastigheter, 1 utbetalning, totalsumma: 9228 kronor.

► Nora kommun: Antal utbetalningar: 9.

Fastighetsägare: Nora fastigheter AB, 9 utbetalningar, totalsumma: 42009 kronor.

Totalsumma: 190 806 kronor på sammanlagt 19 utbetalningar.