LISTA: Här är kvällens tävlande – ”Folk pratar ju om att äldre kvinnor kanske inte ska vara med”

Nu är det 13 år sedan Nanne Grönvall sist tävlade i Melodifestivalen, då med "Jag måste kyssa dig" som gick till Andra chansen. Själv har hon svarat idel nej på journalisters frågor om hon kan tänka sig att ställa upp igen.

Du har sagt att "tant är för gammal", vad fick dig att ändra dig?

– Det var väl dumt sagt! Jag hade inte känt någon längtan på 13 år och det var en tillfällighet att vi skickade in "Carpool karaoke". Folk pratar ju om att äldre kvinnor kanske inte ska vara med, för det brukar inte gå så bra för dem. Då tycker jag att det är ännu viktigare att vi visar att vi visst kan, säger hon.

Nanne Grönvall har två chanser i tävlingen, då hon även har varit med och skrivit Jakob Karlbergs "Om du tror att jag saknar dig".

– Det känns lite speciellt att tävla för första gången – och då mot Nanne, som varit med och skrivit min låt. Men vi har umgåtts innan och jag har fått lite tips. Det känns helt okej, framför allt att tävla mot folk som har mer rutin än jag har, säger han.

Victor Crone representerade Estland i Eurovision Song Contest förra året. Trots erfarenheten är han nervös, berättar han inför första repetitionen på scenen i Malmö.

– Det har smugit sig på. Man märker att Melodifestivalen är störst. Det är en stor produktion som verkligen greppar tag, det går inte att beskriva, säger han.

Hans låt "Troubled waters" ligger just nu bra till hos spelbolagen för att gå vidare till finalen. Men det är en låt som ställer krav, kanske mer än bidraget "Storm", som hamnade på en tjugonde plats i Tel Aviv.

– Jag rör mig mer på scen, den är mer svårsjungen med fler höga och låga partier. Det gäller att vila vid rätt tillfällen och sjunga på vid rätt tillfällen, säger han.

Sångerskan Frida Öhrn har tävlat tre gånger tidigare, men aldrig solo på scenen. "We are one" beskriver hon som en kamplåt med starkt kärleksbudskap. Men det var inte hennes egen idé att skicka in den.

– När vi skrev låten var den inte tänkt för att tävla med. Ju mer jag lyssnade så undrade jag var den passade in. Jag var på turné med Peter Jöback och han kläckte idén: den måste vara med i Melodifestivalen!

Högst upp bland favoriterna ligger Hanna Ferms "Brave". Hon kom trea tillsammans med Liamoo och bidraget "Hold you" i fjolårets final och trea är även platsen hon just nu har hos spelbolagen.

– Jag tänker hela tiden att de där siffrorna inte spelar så stor roll. Folk har inte sett mitt framträdande än och det är det som avgör. Det viktigaste är att jag gör någonting jag är stolt över, sedan är det såklart kul om det blir omtyckt.

