LISTA: Här är samtliga spelares moderklubbar – lag för lag

Trupperna är baserade på information från respektive klubbs hemsida.

LÄS MER: Så har det förändrats på fem år – här är klubbarna som fostrar flest elitspelare

AIK

Egna produkter: –

Övriga: Kalle Lempinen (Mikkelin Kampparit), Erik Pettersson (Söderfors GoIF), Linus Pettersson (IFK Motala), Viktor Birgersson (Åby/Tjureda IF), Johan Esplund (Elless IF), Tobias Nyberg (Lidköpings AIK), William Arvidsson (Villa Lidköping BK), Daniel Andersson (Nässjö IF), Andreas Bergwall (Lesjöfors IF), Alan Dzhusoev (HK Jenisej), Ilari Moisala (OLS Uleåborg), Daniel Axi (GT/76 IK), Johan Willes (Örebro SK), Jimmy Jansson (Västerås SK), Elias Engholm (GT/76 IK), Sebastian Ytterell (Vetlanda BK), Kevin Sterner (GT/76 IK), Aleksandr Kim (HK Sibselmash), Christian Frohm (Kalix Bandy), Patrik Sjöström (Örebro SK), Alexey Chizhov (HK Kuzbass).

BOLLNÄS

Egna produkter: Caspher Ekström, Marcus Persson, Jesper Larsson, Patrik Aihonen, Jens Wiik, Oskar Westh, Linus Westh, Philip Flodstam, Markus Ståhl.

Övriga: Per Hellmyrs (Edsbyns IF), Erik Persson (Örebro SK), Joel Wigren (Hamrångefjärdens IK), Christian Mickelsson (Edsbyns IF), Samuli Helavuori (Narukerä), Patrik Nilsson (Söderfors GoIF), Anton Dahlberg (Edsbyns IF), Oswald Gustavsson (GT/76 IK).

BROBERG

Egna produkter: Robin Redin, Magnus Fryklund, Jonas Nygren, Erik Jonsson, William Larsson, Jonas Engström, Jesper Thyrén, Oscar Larsson.

Övriga: Henrik Rehnvall (Bollnäs GIF), Hampus Lindén (Katrineholm Värmbol BS), Tatu Ässämäki (JPS Jyväskylä), Adam Wijk (Sandvikens AIK), Rasmus Linder (Sandvikens AIK), Edwin Wigren (Hamrångefjärdens IK), Vadim Arkhipkin (Karlsborgs BK), Fritiof Hagberg (Hauger BK), Martin Söderberg (Edsbyns IF).

EDSBYN

Egna produkter: Oscar Wikblad, Hans Andersson, Mattias Larsson, Martin Frid, Mattias Hammarström, Jonas Edling, Rasmus Skarps, Jesper Granqvist, Henrik Karlström.

Övriga: Jesper Öhrlund (Örebro SK), Robin Öhrlund (Örebro SK), Simon Jansson (Köpings IS), Joakim Svensk (Bollnäs GIF), Anders Svensson (IFK Rättvik), Daniel Burvall Jonsson (Brobergs IF), Tommi Määttä (Botnia Bandy), Ted Hedell (GT/76 IK).

FRILLESÅS

Egna produkter: Fredrik Johansson, Mattias Johansson, Simon Staaf, Albin Vikingsson.

Övriga: Jesper Henriksson (Sunvära SK), Lukas Norrman (Sunvära SK), Gustav Friman (IFK Kungälv), Elias Modin (Surte BK), Fredrik Brandin (IFK Kungälv), Anton Lööf (Falu BS), Marcus Hillukkala (Oxelösunds IK), Christian Axelsson (Sunvära SK), Nicklas Gustafsson (Gustavsbergs IF), Jesper Norrman (Sunvära SK), Robin Mohlén (Sandvikens AIK), Adrian Emretsson (Sunvära SK), Sergej Pochkunov (Dynamo Mayak).

HAMMARBY

Egna produkter: Tom Nyström, Kasper Milerud, Klim Tarasenko, Lucas Dalin, Matteo Tuvesson, Simon Westin.

Övriga: David Pizzoni (Gustavsbergs IF), Filip Mörkdal (Gustavsbergs IF), Fredrik Larsson (Bollnäs GIF), Philip Åström (Bollnäs GIF), Daniel Mossberg (Sandvikens AIK), David Jansson (Falu BS), Christoffer Fagerström (Vargöns BK), Robin Sundin (Örebro SK), Ivan Lebedev (HK Kuzbass), Pavel Bulatov (HK Uralskij Trubnik), Felix Nyman (Norrtälje BF), Alexander Egorychev (Torpedo).

MOTALA

Egna produkter: Elias Johansson, Albin Rohlén, Viktor Spångberg, Victor Karlsson, Fredrik Lönn, Anton Spångberg, Olle Lindgren.

Övriga: Elias Gillgren (Villa Lidköping BK), Philip Florén (Villa Lidköping BK), Simon Fröjd (Villa Lidköping BK), Jonas Enander (Åtvidabergs BK), Anders Persson (Spånga/Bromstens BK), Viktor Hulthammar (Nässjö IF), Eric Lisell (Köpings IS), Nicklas Ögren (Finspångs AIK), Jussi Aaltonen (Narukerä), Kasperi Hirvonen (IF Vesta), Aleksi Seppänen (Veiterä).

SANDVIKEN

Egna produkter: Joakim Bergman, Oscar Stadin, Hannes Edlund, Jesper Jansson, Albin Airisniemi, Dennis Henriksen, Rasmus Forslund, Linus Forslund.

Övriga: David Brodén (IFK Motala), Albin Bjerkegren (IFK Motala), Niklas Holopainen (Villa Lidköping BK), Jesper Sundving (Villa Lidköping BK), Lucas Widman (Surte BK), Victor Berling (Falu BS), Daniel Berlin (IK Sirius), Joel Othén (Skutskärs IF).

SIRIUS

Egna produkter: Anton Andersson, Ludvig Jonasson, Oscar Qvist, Marcus Mårtensson, Nils Bergström, Arvid Tapper, Samuel Heeger, David Thorén.

Övriga: William Liw (Edsbyns IF), Matteus Liw (Edsbyns IF), Ted Bergström (Brobergs IF), Jerker Ortman (Lidköpings AIK), Sune Gustafsson (Villa Lidköping BK), Kalle Mårtensson (Ljusdals BK), Ted Haraldsson (Tranås BoIS), Teemu Määttä (Botnia Bandy), Jimi Heinonen (WP35).

TELLUS

Egna produkter: Mikael Jakobsson.

Övriga: Johan Hannegård (Hammarby), Tobias Björklund (Bollnäs GIF), Marcus Wikman (Bollnäs GIF), Martin Krigh (Bollnäs GIF), Hampus Krantz (Bollnäs GIF), Calle Brohäll (Gustavsbergs IF), Fredrik Rubin (Gustavsbergs IF), Martin Deacon (Hammarby IF), Aksel Örn Ekblom (Hammarby IF), Lucas Blom (Vetlanda BK), Jakob Knutsson (Vetlanda BK), Markus Karlsson (Borlänge Bandy), Filip Lydén (IF Boltic), Fredrik Hansson (Ljusdals BK), Lars Nykvist (Örebro SK), Alexander Heinhagen (Jönköping Bandy IF), Filip Skoglund (Härnösands AIK), Marcus Magnusson (Nässjö IF), Pontus Nordenfors (Spånga/Bromstens BK), Arvid Johannisson (Åby/Tjureda IF).

VETLANDA

Egna produkter: Philip Lennartsson, Pontus Blomberg, Albin Rehnholm, Gustav Ek, Joakim Andersson, Isac Karlsson.

Övriga: Axel Ekholm (IFK Kungälv), Patrik Johansson (IFK Kungälv), Pontus Vilén (Skirö/Nävelsjö BS), David Borvall (Bollnäs GIF), Christian Boman (Gripen Trollhättan BK), Simon Lundström (BK Derby), Gustav Wallin (Tranås BoIS), Emil Nordström (Jönköping Bandy IF), Pontus Nordström (Jönköping Bandy IF), Filip Bringe (Åby/Tjureda IF), Emil Fedorov (Akilles Bandy), Santtu Nurmi (Veiterä).

VILLA LIDKÖPING

Egna produkter: Joel Broberg, Alexander Härndahl, Alexander Karlgren, Ludvig Johansson, Theo Lewerin, Martin Karlsson, Albin Thomsen.

Övriga: Anton Johansson (Otterbäckens BK), Jesper Thimfors (Otterbäckens BK), Martin Johansson (Otterbäckens BK), Erik Säfström (Örebro SK), Felix Pherson (IFK Rättvik), Martin Andreasson (Köpings IS), Petter Björling (Falu BS), Jesper Eriksson (Örebro SK), Johan Löfstedt (Vetlanda BK), Tim Persson (Vetlanda BK), Christoffer Edlund (Vetlanda BK).

VÄNERSBORG

Egna produkter: Adam Herou Löf, Lukas Forsström, Ilja Grachev.

Övriga: Simon Blomkvist (Jönköping Bandy IF), Edvin Isaksson (Vetlanda BK), Kimmo Kyllönen (Mikkelin Kampparit), Juho Liukkonen (Mikkelin Kampparit), Joakim Johansson (Blåsut BK), (Vargöns BK), Jakob Jenefeldt (IFK Kungälv), Adam Blomster (Vargöns BK), Olle Berglund (IF Boltic), Niclas Nyqvist (Slottsbrons IF), Emil Viklund (Nyborgs SK), Robin Lundqvist (Vargöns BK), Markus Kumpuoja (Veitsiluodon Vastus), Robin Karlsson (Gripen Trollhättan BK), Brage Lae (Ullevål IL), Hugo Andersson (Blåsut BK).

VÄSTERÅS

Egna produkter: Henrik Kjellsson, Rasmus Sjöström, Stefan Edberg, Jesper Hermansson, Oscar Gröhn, Magnus Joneby, Tobias Holmberg, Melker Westman.

Övriga: Benjamin Pizzoni Elfving (Gustavsbergs IF), Måns Engström (Tillberga Bandy), Max Mårtensson (GT/76 IK), Daniel Johansson (Vetlanda BK), Jesper Jonsson (Åby/Tjureda IF), Niklas Gifting (GT/76 IK), Kasper Sandgren (Tillberga Bandy), Joel Engström (Sandvikens AIK), Robin Andersson (Tillberga Bandy).