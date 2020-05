LISTA: Här är serierna att se fram emot i sommar ►Rymden ► Dystopin ► Ibiza

► "Space force"

I Netflix kommande komedi har Greg Daniels, skaparen av amerikanska "The office" och "Parks and recreation", flyttat fokus ut i rymden. Om inte annat sneglar han åtminstone åt det hållet. I serien får tittarna möta generalen Mark R Naird, spelad av Steve Carell, som får i uppdrag att dra i gång den sjätte grenen inom den amerikanska militären – rymdstyrkan. I övriga roller syns bland andra John Malkovich, Ben Schwartz och Diana Silvers. Visas på Netflix från 29 maj.

► "The Eddy"

"La la land"-regissören Damien Chazelles senaste alster är ett fransk-amerikanskt musikaldrama i miniserieformat där handlingen utspelas i Paris. André Holland spelar en jazzklubbägare som dras in i Paris kriminella värld när han försöker skydda sitt livsverk. Joana Kulig och Amandla Stenberg syns i några av rollerna. Premiär 8 maj på Netflix.

► "I know this much is true"

Mark Ruffalo har två roller i dramaserien som baseras på Wally Lambs roman "I know this much is true" från 1998. Dels som Dominick, men också som dennes schizofrene, identiske tvillingbror Thomas. Serien tar sin början under tidigt 1990-tal, och följer de två bröderna och deras kamp med inre demoner, i nutid och genom tillbakablickar. För regin står Derek Cainfrance ("Blue Valentine", The place beyond the pines"). Visas på HBO Nordic från den 10 maj.

► "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Tina Feys och Robert Carlocks komediserie var en av Netflix första originalserier, och den fjärde och sista säsongen gick i mål i fjol. Men i vår kommer det definitiva slutet på serien om Kimmy Schmidt, en person som gör sitt bästa för att anpassa sig till ett liv i New York efter att ha lämnat en domedagssekt. I ett interaktivt specialavsnitt kommer tittaren själv att kunna påverka handlingen, och därmed sätta sitt eget slut på serien. Avsnittet släpps den 12 maj på Netflix.

► "Dead to me"

Liz Feldmans mörka komediserie med Christina Applegate och Linda Cardellini i huvudrollerna hade premiär på Netflix i maj förra året, och fortsätter nu i en andra säsong. De två rollfigurerna Jen och Judy, som lär känna varandra i en terapigrupp efter att båda förlorat sina män, gör i säsong två sitt bästa för att hålla hemligheter begravna. Premiär 8 maj på Netflix.

► "Perry Mason"

HBO storsatsar med en ny serie om den fiktive försvarsadvokaten Perry Mason, den här gången med Matthew Rhys ("The Americans") i titelrollen. Handlingen är förlagd till Los Angeles 1931, en tid då änglarnas stad blomstrade, samtidigt som resten av USA kämpade sig igenom den stora depressionen. En stor dos västkust-noir utlovas i nytolkningen av en kultklassiker som tidigare har resulterat i över 80 romaner och ett antal filmer och tv-serier. Premiär på HBO Nordic 22 juni.

► "Snowpiercer"

Den här tv-serien bygger på Bong Joon-Hos ("Parasit") science fiction-rulle med samma namn från 2013, som i sin tur bygger på den franska serietidningen "Le Transperceneige" från 1980-talet. Handlingen utspelas i en dystopisk framtid där jorden frusit till is och där de få som överlevt transporteras planeten runt på ett tåg. Tågets passagerare har delats in i klasser om fattiga och rika, där de förstnämnda gör revolt. I rollerna syns bland andra Jennifer Connelly och Daveed Diggs. Premiär i USA på TNT den 17 maj, och kort därefter på Netflix.

► "White lines"

Skaparen av den spanska världssuccén "La casa de papel", Álex Pina, är tillbaka med en ny serie på Netflix. "White lines" är ett kriminaldrama med partyön Ibiza som skådeplats. Systern till en framgångsrik discjockey reser dit för att ta reda på vad som hände med hennes bror, vars kropp nyligen har hittats. Laura Haddock har huvudrollen. Premiär på Netflix den 15 maj.

► "The great"

Elle Fanning spelar Katarina II av Ryssland, i ett satiriskt drama om kejsarinnans resa från ingenting till makten över ett rike. Serien är skapad av Tony McNamara, som var med och skrev manuset till hyllade "The favourite", och nu som då tar han sig stora friheter i berättelsen om en historisk person, och med en stor dos humor. Visas i Sverige på HBO Nordic från den 16 maj.

► "The Mandalorian"

När Disney lanserade sin strömningstjänst i USA i höstas var "Star wars"-spinoffen "The Mandalorian" det stora dragplåstret. Tv-serien om prisjägaren som färdas runt i galaxens utkanter efter imperiets fall har redan fått klartecken för tre säsonger. Inbitna fans lär kanske redan ha sett seriens första säsong, även på våra breddgrader, och den virala sensationen Baby Yoda nådde också den hit. Men det är först i september som Disney plus släpps i Skandinavien och "The Mandalorian" blir tillgänglig på laglig väg.

Filip Joelsson/TT