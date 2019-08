LISTA: Helgens bästa – ett skifte på krogarna, en udda fest och Pride trots alla motgångar

Det är med sorg vi får konstatera att Örebro den här sommaren blir utan en Prideparad.

Denna folkfest som blivit en uppskattad tradition här i slutet av augusti. Men tack vare RFSL Örebro, Örebro rättighetscenter och ABF Örebro arrangeras ändå en Pridefestival nu på lördag med föreläsningar, workshops, musikunderhållning och filmvisning.

På krogarna i city är ett skifte på gång.

Sommarlördagarnas klubb Jubel på Satin har säsongsavslutning. Även Strömpis utlovar sommaravslutning med halva priset i kök och bar. Och Ritz gör raka motsatsen när de bjuder in till ett grand opening av nya klubbkonceptet ”First avenue” som ska husera i deras nyrenoverade lokaler under höstens lördagar. Möjligen är nya krogen Watt också ute efter att lansera något nytt när de på fredag arrangerar en dancehall/reggae-kväll. Fredagen bjuder även på Klubb populär på Satin med temat greatest hits, från 70-tal till nutid.

Stadens konstrum öppnar efter sommardvalan.

På lördag är det vernissage på Konsthantverkarna där de egna medlemmarna Lennart och Annika Eisenhart ställer ut. Samtidigt på Konstfrämjandet Bergslagen sker en debututställning när Philip Lernhammar – lokala konstnären Ulf Lernhammars son – ställer ut, nyligen examinerad efter fem års studier på Helsingfors konsthögskola.

”Jag tror att alla människor är påverkade av den visuella omgivning de växer upp i och jag finner det intressant att komma till självinsikten att till och med mitt tänkande är format av de sagor och bilderböcker jag läste som barn.”, säger Philip Lernhammar själv om utställningen som heter ”Måleri och teckningar”.

I Wadköpingsrummet visas två utställningar parallellt. Dels ”Normal!” av Lena Koller och Cecilia Gustafsson, ett tjugotal porträtt som speglar glädjen över livet hos barn, ungdomar och vuxna som lever med en funktionsvariation i Sverige idag. Dels ”Porträtten som aldrig blev målade”, porträtt tagna av Elisabeth Ohlson Wallin som sätter personer med funktionsvariationer i ett historiskt perspektiv för att lyfta de människor som har osynliggjorts genom århundradena.

Helgens udda inslag: En 30 års fest dit hela Örebro är bjudna.

Arrangören och musikern Björn Lycklig Wallgren fyller 30 år i helgen och slår på stora trumman. På innergården (vid Stå, Boulebar och fresh food) startar festen ”Kom igen det det blir kul - Björn Lycklig 30 år!” redan vid 13-tiden och här uppträder artister som Anders F Rönnblom, Ted Ström och Lovisa Krantz. Dessutom utlovas både dj:s och bouleturnering.

Helgens tre utvalda tips:

1. Amerikansk folkmusik i Stripa gruvmiljö

Har ni inte ännu varit där är detta en god anledning att göra utflykten till Guldsmedshyttan och Stripabryggeriet som denna lördag gästas av Diane Patterson, även kallad ”The folkgodess” som blandar sin konsert med engagemanget i frihets- och miljöfrågor.

2. Releasfest med Ash & Anemones

I kväll, fredag, är det releasefest för folkpopduon Ash & Anemones debut EP ”Trade places with the moon” och den nya singeln ”Save me for another day” på Saluhallen. Duon består av musikerna Dan Toresson och Sara Herou som kommer att bjuda på en avskalad konsert.

3. Anders Lundin på Sjöängen

På lördag kommer Anders Lundin med sin föreställning ”Expedition livet” till Sjöängen i Askersund. Historier och visor kring en lägereld, på scenen.