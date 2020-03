LISTA – helgens höjdpunkter:►Queen of fucking everything ►Bolsjojbaletten med Svansjön ►Klubb Mono intar Frimis

1. Jonas Gardell: ”Queen of fucking everything – SOLO”

Succéshowen ”Queen of fucking everything” har tidigare satts upp i Stockholm och Göteborg. Jonas Gardell gör nu föreställningen solo och kommer till Örebro konserthus på lördag. Han tänker bjuda på skratt – tills du gråter.

– Drottningen åker ut i sitt rike för att tala till sitt folk, säger Jonas Gardell i ett pressmeddelande.

2. Svansjön – Den ryska nationalbaletten

Den ryska nationalbaletten besöker Örebro under fredagskvällen och framför den klassiska baletten Svansjön, som handlar om den förhäxande svanprinsessan. Äkta kärlek är det som kan befria henne från trollkarlens trolldom. Liudmila Titova spelar huvudrollen Odette, till musik av Pjotr Tjajkovskij.

3. Beethoven 250 år – han kommer till Slottet

Under lördagseftermiddagen kommer Beethoven till Slottet, där både musik och historia står i fokus. Violinisten och konsertmästaren Katarina Andreasson tillsammans med pianisten Peter Friis Johansson spelar musiken. Och antikvarie Mia Geijer berättar historien. Du kommer bland annat få höra historien om den kungliga skinkan.

5. Paul Grähs visar glas

Från och med fredagen kommer Paul Grähs att visa sina glasskulpturer på Konsthantverkarnas galleri. ”Glas är hårt som sten. Vassare än rakblad men mjukt och följsamt”, skriver han om sina konstverk. Tidigare har han berättat för NA att han har ett starkt intresse för havet och marinbiologi.

6. Klubb Mono – Slowgold och The Tarantula Waltz.

Klubb Mono bjuder på två grymma alternativartister under denna lördagskväll på Frimis: Slowgold och The Tarantula Waltz.

Amanda Werne, eller Slowgold, skapar så kallad prärierock med bland annat sångutsvävningar och distade gitarrer. The Tarantula Waltz inspirerades av Karin Boye när han skrev sitt senaste album. Det står melodisk indie på listan.

Under kvällen kommer César Vidal från Caesars – Jerk it out – också att dj:a.

Du får inte missa att fira den Internationella kvinnodagen!

► Under söndagen kommer journalisten och författaren Karin Alfredsson till Svalbo för en författarkväll. Hon har bland annat skrivit om arbetarkulturen på Aftonbladet.