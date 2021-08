LISTA: Live at heart släpper 50 artister – kolla vilka du ska se i höst

Det är en av Örebros höjdpunkter varje år, Live at heart.

Festivalen, som lockar artister från hela världen, kommer fortsätta att präglats någotsånär av den där sjukdomen som tagit världen i sin klo. Tio livescener kommer det ändå bli – och så digitala spelningar på Live at harts hemsida.

” ”et är många som längtat efter livemusik det gångna året och jag vet att vår publik är förstående inför läget och de restriktioner som kommer gälla under festivalen. Men trots lite färre artister och scener så är jag övertygad om att Live at Heart 2021 kommer bli toppen" säger Magnus Tunmats, bokare och festivalkoordinator för Live at Heart i ett pressmeddelande.

Och det där med färre artister är ju relativt. Live at heart omfattar ju fortfarande en mängd olika artister. I dag släppte arrangörerna 50 nya som är klara för i höst, 1-4 september.

Du hittar alla namnen i listan här nedan.

Fler släppt väntas. Totalt är det runt 90 liveartister som kommer presenteras.

KLART: Här är nya släppen från Live at heart

• Sleepwalker's Station (Germany)

• Omni sight (Japan)

• Derya (Sweden)

• Division 7 (Sweden)

• Solomon Rose (Sweden)

• Dixies List (Sweden)

• INTERNET FRIENDS. (Sweden)

• Ryan Edmond (Australia)

• Los Coming Soon (Spain)

• Halva Mänskligheten (Sweden)

• Gula Gången (Sweden)

• Felish (Sweden)

• Vasatorget (Sweden)

• T & The Rex (Sweden)

• Sonny och Vargen (Sweden)

• Kung Botes Kapell (Sweden)

• Lowest Creature (Sweden)

• Izak Danielsson Kihlström (Sweden)

• Linn Westling (Sweden)

• Kings Cross Stringband (Sweden)

• Jhaye (Sweden)

• Light Screamer (Sweden)

• Davids Angels (Sweden/Denmark)

• Emelie Fransson (Sweden)

• Nisse P (Sweden)

• Kungen Jazz (Sweden)

• Slim Loris (Sweden)

• Mathilda Wahlstedt (Sweden)

• Surfing the Orbit (Sweden)

• Mohlavyr (Sweden)

• Damien McFly (Italy)

• The Bad Tones (Latvia)

• Royal Unknown Artist (Romania)

• Felin (Sweden)

• Ljushuvud (Sweden)

• Mom (Sweden)

• Byråkrat. (Sweden)

• Marina & The Kats (Austria)

• Nicolas Veroncastel (France)

• Marie Chain(Germany)

• SUPERTEUSDAY (Sweden)

• Floating Sue (Sweden)

• Hellman & Härden (Sweden)

• Jaded Jane (Sweden)

• Valborg Ólafs (Iceland)

• Eddie Lövholm Eriksson (Sweden)

• Efterfesten (Sweden)

• Eliza A. Tkacz (Poland)

• JONAH (Germany)

• Billy Momo (Sweden)

• Lily Arbor (Sweden)

• Canton (England)

• Violet Cheri (Sweden)

• Molly Hogg (Ireland)

• William Bishop (England)