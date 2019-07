LISTA: Örebro Hockeys drömfemma säsongen 2015/2016: ”Kunde hamna i sanslösa stim”

Målvakt

Julius Hudacek

Hudacek hade gjort en sådan dundersuccé första året i Örebro att känslan var att det egentligen bara kunde gå sämre. Och så blev det – utan att för den sakens skull vara dålig. Tvärtom. Slovaken fortsatte spela på en hög nivå. Den högsta nivån var fortsatt en av SHL:s bästa. Problemet var att det började visa sig en lägstanivå som inte är fullt lika hög, minst sagt.

Backar

Viktor Ekbom

Inte fullt lika framgångsrik den här säsongen som året innan. Men fortsatt på en stabil nivå. Gjorde sig känd som den som täckte mest skott i hela ligan. Detta var andra året i rad han toppade den statistiken. Utpräglad defensiv back som inte syntes mycket i poängprotokollet.

Petr Zamorsky

Spektakulär back som kom in under hösten efter att ha misslyckats i New York Rangers organisation. Spann inledningsvis vidare på succén från sin Örebrosejour våren 2015 men nådde kanske inte samma höjder i längden. Ändå i många stunder en back av hög klass. I alla fall offensivt. Defensiven behöver vi inte gå in på.

Forwards

Martin Johansson

Känslan var att Johansson mattades av betänkligt den här säsongen. Och visst, så var det också. Men produktionen var ändå fortsatt på en hög nivå med 15 mål, 34 poäng på 44 matcher. Visade därmed att han kunde leverera även utan Derek Ryan.

Daniel Viksten

Hade gjort en stark debutsäsong men var statistiskt ännu bättre det här året. 37 poäng på 49 matcher var tillräckligt för att ta hem interna poängligan. 17 av dessa var mål vilket är det bästa han kommit upp i under alla sina år i SHL.

Joel Mustonen

Kom in som en riktig frisk fläkt och gjorde mål redan i premiärmatchen mot Modo. Kunde hamna i sanslösa stim med mål och poäng flera matcher i rad. Men kunde också försvinna i långa perioder. Till slut 25 poäng, varav 15 mål. Allt som allt en sevärd spelare, underhållande att titta på.