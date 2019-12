Lista: "ÖSK:arna" som aldrig spelade för ÖSK – spelade med Ronaldo, grundade supporterklubb, Roy tipsade

Marcelinho Paulista

Brasseveteranen dök upp på Lingplanen bakom Idrottshuset med ett cv som sällan syns ens i närheten av svenska klubbar. Marcelinho Paulista var en etablerad stjärna i den inhemska brasilianska ligan som han vunnit med Corinthians. Fyra A-landskamper för Brasilien. VM-guld med Brasiliens U20-landslag 1993. OS-brons i Atlanta 1996 där Brasilien föll i en dramatisk semifinal mot Nigeria. Samma år spelade Marcelinho Paulista tillsammans med bland andra superstjärnan Ronaldo för Brasilien mot Fifas världslag på Giants Stadium i New York inför närmare 80 000 åskådare. Till Örebro och Lingplanen kom han sommaren 2004 som en lätt grånad 30-åring. ÖSK skickade vidare brassemittfältaren efter bara två träningspass.

Vad hände sedan?: Marcelinho Paulista gjorde ett par misslyckade provspel till i Sverige, bland annat hos Helsingborgs IF innan han återvände till Brasilien. Ett halvår senare valde han att lägga skorna på hyllan.

Ilian Micanski

Ilian Micanski kom till ÖSK på provspel i maj 2008 samtidigt som Alejandro Bedoya gjorde sina första träningar med klubben. ÖSK letade efter en målskytt och agenten Patrick Mörk menade att det här var en spelare "vars klass sällan kommer till Sverige". Micanski gjorde ett mål i en internmatch och den samlade expertisen var osäkra. "Skapligt snabb, skaplig med bollen men bara ett riktigt avslut. Det avslutet gav ett mål. Antar att det hamnar på bulgarens pluskonto när ÖSK-ledningen nu ska avgöra frågan", skrev NA-sportens Lasse Wirström efter provspelet. Till slut blev det nobben. Förmodligen spelade ekonomin in eftersom den polska klubben Lech Poznan krävde en övergångssumma på 2.5 miljoner. ÖSK fortsatte att leta och hittade till slut Kim Olsen som kontrakterades under sommaren.

Vad hände sedan?: Ilian Micanski flyttade till Tyskland och hamnade i Kaiserslautern där insatserna räckte till landslagsdebut för Bulgarien. 33-åringen är fortfarande aktiv och spelar just nu i Slavia Sofia i den bulgariska ligan. Totalt blev det 17 landskamper och fyra mål.

Petter Hansson

1997 var Petter Hansson en ung mittback som spelade i Söderhamnd FF i division 2. Han blev inbjuden av ÖSK till den årliga testmatchen på hösten. Dåvarande ÖSK-managern Sven "Dala" Dahlkvist kommenterade efteråt: "En stabil kille som vann alla nickdueller. Bra tempo. Följde med i spelet på ett intressant sätt." Hansson norpades några dagar senare av Tom Prahl som då tränade det regerande svenska mästarlaget Halmstads BK. Och resten är så att säga historia.

Vad hände sedan?: Petter Hansson gick vidare med stormsteg, blev utlandsproffs i Holland och Frankrike och mångfaldig svensk landslagsman, med i truppen till EM 2004, VM 2006 och EM 2008. Petter Hansson lade av 2012 med 43 landskamper på meritlistan.

Alexander Gerndt

Då 20-årige Alexander Gerndt dominerade totalt under ett testspel hösten 2006. NA:s kommentar efteråt säger det mesta: "Två mål, två fina målgivande passningar gav betyget okej - från Gerndt själv. Ge grabben ett kontraktsförslag omedelbart!" ÖSK ville såklart ha anfallaren som dock valde spel i AIK istället.

Vad hände sedan?: Gerndt blev allsvensk stjärna i AIK, Helsingborg, landslagsman och sedan utlandsproffs. Just nu spelar han i den schweiziska ligan för FC Lugano där han har gjort sju mål den här säsongen. Alexander Gerndt dömdes 2012 i hovrätten till villkorlig dom och 60 000 kronor i böter för misshandel av sin exfru. 2018 nekades han resning när Högsta domstolen valde att inte ta upp fallet igen.

Abiola Dauda

Den då 19-årige nigerianska anfallaren hade gjort stor succé och 18 mål i bottengänget Sölvesborg under 2007 års säsong när han i början av oktober dök upp i Örebro. Dauda tog alla med storm när han gjorde två mål och låg bakom ett tredje när Djurgården besegrades i en reservlagsmatch. Men det var ett helt koppel andra allsvenska klubbar som var intresserade och till slut var det Kalmar FF som drog det längsta strået. När affären var klar kritiserades ÖSK av agenten Patrick Mörk: "ÖSK har inte varit dom mest effektiva. Anledningen till att ÖSK över huvud taget testade honom var att jag låg på rätt länge. Det är pinsamt när man ser alla fall av spelare som klubben missat, till och med spelare från egna staden. Det är en kamp man måste vinna om bra spelare och ÖSK är inte ens nära", sade spelaragenten kritiskt till NA.

Vad hände sedan?: Abiola Dauda spelade fem säsonger för Kalmar FF och var med i laget som vann allsvenskan 2008. 2012 blev den bästa målmässiga säsongen med tolv fullträffar. Därefter flyttade han till den serbiska storklubben Röda Stjärnan. Därefter bar det av till Holland och Vitesse Arnhem. 31-årige Dauda är fortfarande aktiv och spelar nu i den turkiska andraligaklubben Giresunspor.

Isaac Kiese-Thelin

Isaac Kiese-Thelin tränade periodvis med ÖSK under sina tidiga år i Karlslunds IF. Men i NA:s arkiv är det förvånansvärt klent med kopplingar mellan den svenska landslagsforwarden från Örebro och stadens allsvenska klubb. Det finns en enda notering. Det är att Kiese-Thelin har hoppat in i halvtid i en träningsmatch mot Sirius 2010. När han som 19-åring skulle lämna moderklubben var det IFK Norrköping som blev nästa destination.

Vad hände sedan?: IFK Norrköping blev Malmö FF och spel i Champions League. Det har blivit EM-guld med U21-landslaget, VM-spel och proffskarriär i Frankrike, Belgien och Tyskland.

Pierre Bengtsson

Pierre Bengtsson fick träna lite med ÖSK när han fortfarande var junior hemma i IFK Kumla. Eller egentligen var det nog i ÖSK Ungdom han fick hålla till. Jag pratade kort med Bengtsson om det när vi träffades i Dubai för någon månad sedan. "Ja, de hade ju Anton Ahlén som de trodde väldigt mycket på", mindes Pierre.

Vad hände sedan?: Pierre Bengtsson flyttade till AIK, blev landslagsman och gick vidare till Danmark och Nordjälland och FC Köpenhamn innan det blev spel i tyska Mainz och franska Bastia. Nu tillbaka i FCK. 24 landskamper har det blivit – hittills. Anton Ahlén kom aldrig till A-laget utan var istället en av grundarna av supporterklubben Svartvita i Stockholm.

Jiloan Hamad

ÖSK var helt enkelt för sega ut på banan när Jiloan Hamad exploderade i BK Forward som tonåring. När ÖSK till slut fick upp ögonen för högeryttern så var han halvvägs till Malmö FF redan.

Vad hände sedan?: "Provspelet" med ÖSK fick vänta enda till 2018 då den 28-årige stjärnan stannade till på ÖSK:s träning när han väntade på utlandsbud efter att ha lämnat Hammarby. Hamad blev klar för FC Incheon i Sydkorea där han debuterade i februari.

Paul Downing

Det var Roy Hodgson som tipsade sin gamla klubb ÖSK om den långa mittbacken från West Bromwichs akademi. "Det känns som en bra standard med flera duktiga spelare. Vi ser fram mot att bekanta oss med ÖSK under veckan, Roy har bara sagt bra saker om klubben", sa Downing efter sitt första ÖSK-pass.

Vad hände sedan?: Det tog lite tid men Downing har byggt ihop en riktigt bra proffskarriär i England. Det är på League One-nivå som han har etablerat sig med över 200 ligamatcher för klubbar som Blackburn, Walsall och MK Dons. Just nu är 27-åringen utlånad till Doncaster från Blackburn.

Sam Mantom

Sam Mantom kom till ÖSK samtidigt som Paul Downing.

Vad hände sedan?: Precis som Downing har han etablerat sig som en pålitlig spelare i den engelska tredjedivisionen, League One. Mantom var under en period utlånad från West Bromwich till en mängd olika klubbar i England och till och med på Island. Skrev på för Walsall och spelar numera för Londonklubben Southend i League One där han har gjort fyra mål på 35 matcher den här säsongen.

Greg Garza

Det var med hjälp av Bo Andersson, nuvarande sportchef i Djurgården och som då scoutade spelare, som ÖSK fick information om Greg Garza. 19-årige Garza är född i Texas och hade spelat tre matcher med USA:s U20-landslag. Närmast kom Garza från G.D. Estoril Praia som spelade i den portugisiska andradivisionen. Tidigare hade han tillhört såväl den brasilianska storklubben São Paulos ungdomsverksamhet som reservlaget hos portugisiska Sporting CP. ÖSK tackade till slut nej till vänsterbacken.

Vad hände sedan?: Istället för ÖSK och allsvenskan så skrev Greg Garza på för Tijuana i den mexikanska ligan. Där stannade han till och med 2016 då han flyttade till Atlanta United i MLS. I år spelar han för nykomlingen FC Cincinnati i samma liga. 2014 spelade han tiotalet landskamper för USA.

Har jag glömt någon spelare som borde ha varit med på listan? Ta kontakt med mig på Twitter @hugofredrik eller epost: [email protected]