LISTA: Rekordmånga nya företag i coronatider: ”En del förverkligar drömmar, andra har inget val”

– Det finns två huvudsakliga förklaringar till att fler startar eget, säger Eva Cooper, regionchef för organisationen Företagarna i Örebro län.

– Den ena är att många har varit korttidspermitterade, då har man haft tid över att fundera, och många har då valt att förverkliga drömmen om att starta eget. Den andra förklaringen är att många som har haft svårt att få jobb på grund av pandemin inte har sett någon annan väg framåt än att försöka starta eget. Rent generellt är det lätt att starta företag, det svåra är att få dem bärkraftiga så att man får tillväxt och tjänar pengar. Det ska bli intressant att följa utvecklingen och se hur det har gått om några år. Det är ju positivt om många går bra och bidrar till jobb, säger Eva Cooper.

Med en ökning av analet nya företag på tolv procent ligger Örebro län något under riksgenomsnittet på 14 procent. I absoluta tal var antalet nya företag i länet 1655 under 2020. Året innan var det 1479. 2020 var dock inget rekordår för Örebro län. 1994 registrerades 1751 nya företag i länet, noteringen för 2020 räcker bara till en andraplats.

Vilka branscher ska man satsa på om man vill starta eget företag?

– Historiskt sett har besöksnäringarna gått bra, men de har ju stora problem just nu på grund av pandemin. Om jag ska gissa på vilka branscher som kommer att gå bra så säger jag allt som rör digitalisering, inte minst företag som kan hjälpa andra, alltså konsulter. Företagsrådgivning finns det också stort behov av, inte minst just nu med alla regler kring stödåtgärder som det har varit svårt för många företag att sätta sig in i.

Byggbranschen och e-handel är också två områden som är vanliga bland nya företagare.

– Byggbranschen har varit stark länge nu. Det har byggts mycket under flera år och det finns många företag. Utvecklingen av e-handeln är starkt kopplad både till digitaliseringen i stort och till pandemin. Många har snabbt ändrat sina köpbeteenden, och de kommer knappast att gå tillbaka när man väl har upptäckt hur bekvämt det är att handla till exempel mat på nätet i stället för att ägna en hel fredagskväll åt att storhandla.

Och vilka branscher bör man undvika?

– Det är svårt att peka ut någon särskild bransch. De som brukar få det svårt är företagare som inte har gjort läxan ordentlig, som inte använder sig av den rådgivning som finns, till exempel från Nyföretagarcentrum. Det räcker inte att vara duktig på sitt yrke, man måste också veta vad det innebär att driva eget företag. Ett vanligt misstag är också att man inte har kollat in konkurrenterna. Startar man något där marknaden redan är mättad så är det svårt att slå sig in.

Så många överlever

► År 2014 startades cirka 72 000 företag i Sverige. Efter tre år, 2017, fanns 55 000 av dem kvar, 76 procent.

► De företag som klarade sig bäst var verksamma inom jord- och skogsbruk samt fiske, där 88 procent fanns kvar efter tre år.

► Sämst klarade sig företag inom tjänste- och industrisektorn, med en överlevnadsgrad på 76 procent.

Källa: Ekonomifakta.se

Betydelsen av nya företag

► 80 procent av de nya jobben skapas i små och medelstora företag.

► Drygt 78 procent av de nystartade företagen 2020 var aktiebolag, mot 72 procent året före.

► Utvecklingen mot fler aktiebolag kan ha skyndats på av att kravet på aktiekapital sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor förra årsskiftet. Reglerna föer regeringens stödpaket har också varit gynnsammare för aktiebolag, där bolagens ägare har kunnat permittera både sig själva och övriga anställda.

► Värmland är det län där antalet nya företag har ökat mest under 2020, plus 28 procent, följt av Jönköpings län (+21 procent) och Västmanland (+20 procent.)

► I Sverige finns ungefär en miljon företag registrerade.

Källa: visma.com