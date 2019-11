LISTA: Ryktades till Örebro Hockey – så gick det istället

Henrik Haukeland, målvakt, 24 år

Örebroryktet: Att Örebro var på målvaktsjakt efter fjolårssäsongen var ingen hemlighet. Samtliga tre burväktare, med Jhonas Enroth i spetsen, lämnade klubben efter säsongsslutet. Ett av de första spåren var Henrik Haukeland och man påstods gå en kamp mot Timrå och Skellefteå.

Så gick det istället: Till slut blev det ingen av de klubbarna som vann kampen om norrmannens underskrift. Den tidigare Leksands- och Timråmålvakten spelade i fjol i finska TPS och till slut blev han kvar i finska ligan. Till den här säsongen skrev han på för KooKoo som i fjol tillhörde seriens bottenskikt.

Efter 18 matcher ligger laget på en femteplats i tabellen och har släppt in fjärde minst antal mål. Haukeland har vaktat kassen i 15 av dessa matcher och har en räddningsprocent på 90,3 och släpper i snitt in 2,16 mål per match.

Derek Roy, center, 36 år

Örebroryktet: Försäsongen innehåller mycket rykten och spekulationer om spelare till både höger och vänster. Många av dessa uppstår med väletablerade källor, men sedan finns det rykten som uppstår på betydligt lösare grunder. Att Roy var aktuell för Örebro var just ett sådant efter att han börjat följa klubben på Instagram.

Så gick det istället: Bara en vecka senare stod det klart att Linköping tappade sin stjärna till Red Bull München i tyska ligan. Kanadensaren fick en hygglig start på karriären i Tyskland med fyra assist på de fyra inledande matcherna, men därefter har han saknats till följd av en skadad axel. Trots det leder laget ligan efter en makalös start med 16 segrar på 17 matcher.

Dustin Tokarski, målvakt, 30 år

Örebroryktet: Nästa målvakt efter Haukeland att ryktas till Örebro var NHL-meriterade Dustin Tokarski. 30-åringen, som gjort 34 matcher i världens bästa liga för Tampa Bay Lightning, Montreal Canadiens och Anaheim Ducks, uppgavs vara intressant för flera svenska klubbar och en av dessa var Örebro.

Så gick det istället: Men precis som med Haukeland så valdes SHL bort. För Tokarski blev det en kort flytt och han stannade kvar i AHL. Den här gången skrev han på för Wilkes-Barre/Scranton Penguins som är farmarlag till Pittsburgh Penguins.

Hittills har han endast fått chansen i två matcher. På dessa matcher har han släppt in fyra mål och räddat 91,1 procent av skotten emot sig. Det har räckt till en seger och en strafförlust.

Robert Lantosi, forward, 24 år

Örebroryktet: Han hade en stor genombrottssäsong i den slovakiska ligan med 58 (20+38) poäng på 56 matcher. Prestationerna räckte till en VM-plats och Lantosi kopplades även ihop med Örebro. Han spelade som ung i Västerås och hade då Niklas Johansson som sportchef, vilket sågs som en faktor till att han skulle hamna just i Närke den här gången.

Så gick det istället: Lantosi bestämde sig istället för att jaga NHL-drömmen genom att skriva på för Boston Bruins farmarlag Providence Bruins. Där har han fått en hygglig start på säsongen med tre mål och fyra assist på de elva första matcherna.

Ben Maxwell, center, 31 år

Örebroryktet: I början av juli kom uppgifterna som sa att Ben Maxwell skulle bli den viktiga centerkugge som Örebro jagat under lång tid. Maxwell hade då levererat 23 (11+12) poäng på 59 matcher i KHL för Spartak Moskva. Tidigare i karriären hade kanadensaren också noterats för 47 NHL-matcher.

Så gick det istället: Maxwell skrev någon vecka senare på för schweiziska SCL Tigers och Örebro presenterade istället Ryan Stoa som nästa stjärncenter. 17 matcher in på säsongen ligger Tigers på en åttondeplats, vilket är den sista slutspelsplatsen. 31-åringen har på dessa matcher svarat för fem mål och tre assist.