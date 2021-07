LISTA: Så bra är din kommun på återvinning – stora skillnader i länet

Granskningen utgår från hur mycket Sveriges kommuner har ökat eller minskat sin insamling av förpackningar av glas, metall, papper, plast och tidningar 2020 jämfört med 2019.

Undersökningen visar att Hallsberg, som hamnar på plats 56 i rankning, är bäst i länet på att återvinna. Och att Lekeberg är sämst i länet, på plats 268.

Örebro kommun hamnar på plats 58 i rankning. Sammanlagt samlades 80,7 kilo förpackningar in per invånare i Örebro under 2020. Det är en ökning med 3,1 kilo jämfört med 2019.

I hela landet ökade insamlingen med 1,3 kilo per invånare till rekordnoteringen 64 kilo.

Se hela listan över länets kommuner här: