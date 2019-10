LISTA: Så ovanlig är din bil – de färgerna är populärast

Förut var svart den allra vanligaste färgen på en bil i länet. Men nu har svart fått ge vika – för vitt. Det är numer den allra populäraste färgen att ha på sitt fordon, enligt nya siffror från Transportstyrelsen.

– Andelen vita personbilar har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Under 2008 registrerades 17 000 vita personbilar i landet. Tio år senare är siffran 97 000. Samtidigt minskar andra färger. Exempelvis registrerades endast 139 bilar med färgen ljusgul under förra året, säger Susann Landström, sektionschef på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Länsborna verkar vilja synas allt mindre i trafiken. Transportstyrelsen skriver att trenden går mot anonyma färger.

"En annan tydlig trend som går att se är att bilar med ”färgglada” färger minskar och att ökningen sker bland bilarna med mer anonyma färger som svart, vit och grå", står det i pressmeddelandet.