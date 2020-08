LISTA: Sensommarens bästa tv-serier

Här är tipsen på sommarens strömmade höjdare att kolla ikapp.

► ”I may destroy you”, HBO Nordic

När en hyllningskör blir för samstämd är det lätt att fatta misstankar. Men “I may destroy you” lever upp till alla förväntningar – just för att den inte följer givna mallar. Michaela Coel, som både skrivit och spelar huvudrollen i serien, navigerar så skickligt i de sexuella gråzonerna att även tittaren blir osäker. Vad är ett övergrepp – och vad är inte ett övergrepp? Till råga på allt är serien – mitt i allt det mörka och svåra – också befriande rolig.

► ”Miraklet”, SVT Play

SVT smög ut dramaserien “Miraklet” i början av sommaren utan något buller och bång. Kanske litade man på att ordet om den italienske författaren Niccolò Ammanitis suggestiva berättelse skulle sprida sig ändå.

Än finns det chans att följa dramat kring plastmadonnan som gråter blod och beröras av de människor vars liv på olika sätt förändras av mötet med helgonskulpturen. Är det mirakel hon åstadkommer eller något helt annat?

► ”Perry Mason”, HBO Nordic

För rätt många känns nog Perry Mason som en dammig relik från ett annat århundrade. Men HBO Nordic har ruskat av dammet från Erle Stanley Gardners klassiska deckare med den äran.

Det är en svartare, råare och lite sjaskigare historia än originalet, en berättelse som utspelas innan Masons karriär som advokat har tagit fart. Matthew Rhys är strålande i huvudrollen, storyn om den kidnappade babyn är spännande och Los Angeles 1932 bidrar med storslagna kulisser.

► ”I’ll be gone in the dark”, HBO Nordic

True crime-mättnaden börjar möjligen infinna sig. Men den här spännande serien om den så kallade Golden state-mördaren är värd att se, inte minst för att brottsoffren får ta minst lika stor plats som mördaren. Detta är också författaren Michelle McNamaras historia. Hon blev besatt av fallet och en tongivande person i det digitala community som letade efter ledtrådar och väntade in dna-teknikens utveckling för att hitta den skyldige. Resultatet är en ovanligt rik true crime-story, som på en nivå behandlar de dolda djup som finns i oss alla.

► ”Kungahuset Windsor”, SVT Play

För den som väntar otåligt på nästa säsong av “The crown” kanske dokumentärserien “Kungahuset Windsor” kan lindra plågorna. Med svensk speakerröst berättas historien om det brittiska kungahuset från tidigt 1900-tal fram till i dag. Bakom serien ligger skaparna av “Kennedys: En maktsaga” och “Huset Windsor” följer samma koncept. Det är intervjuer med ättlingar och släktingar till framstående personer, ett digert arkivmaterial och klipp ur nutida intervjuer. Cirkeln sluts förstås med prins Harry och Meghan Markles avhopp från sina kungliga plikter tidigare i år.

► ”Never have I ever”, Netflix

Delvis baserad på skådespelaren Mindy Kalings uppväxt handlar “Never have I ever” om 15-åriga Devi Vishwakumar, som bor i Kalifornien. Serien inleds med att hennes pappa plötsligt dör, vilket gör att hon oförklarligt förlorar känseln i benen under tre månaders tid. När hon väl återfått sina krafter måste hon hantera en sträng mamma, kärleksbekymmer och vänskapsrelationer. Det är en ovanligt träffsäker tonårsskildring som hyllats för sin nyanserade bild av indisk-amerikansk kultur.

► ”The long song”, SVT Play

Välgjord miniserie från BBC om en karibisk slavplantage under 1830-talet. Befriande nog är berättarperspektivet en jamaicansk flickas. “Miss July” berättar om de grymma förhållandena mellan slavarna och de vita markägarna. Själv tas hon plötsligt från sin mamma av en bortskämd syster till ägaren av en sockerrörsplantage, och växer upp som tjänare. När slaveriet upphör och gården får en ny ägare tycks maktförhållandena svaja. Men serien är också en isande påminnelse om att en världsordning där människoliv värderas så fundamentalt olika inte är lätt att rucka på.

► ”The Great”, HBO Nordic

Den här humoristiska skildringen av Rysslands Katarina den stora gör inga anspråk på att vara historiskt korrekt. Faktum är att produktionen friskriver sig genom att lägga till undertiteln "en emellanåt sann historia". Elle Fanning spelar den österrikiska prinsessan som gifts bort med den ryske tsaren, men snart själv börjar hysa ambitioner att ta makten. Nicholas Hoult spelar tsaren Peter, som inte förmår axla sin fars Peter den stores namn och arv. Skådespeleriet såväl som historien är överdriven, men köper man bara det så väntar flera timmars kostymmys i tv-soffan.

Elin Swedenmark/TT

Miranda Sigander/TT

Ann Edliden/TT