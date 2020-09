LISTA: Tolv nya tv-serier som räddar hösten

► "Lovecraft country"

En ung svart man färdas genom ett segregerat USA i jakt på sin far på 50-talet. För att överleva måste han parera attacker från både vita våldsbenägna rasister och monster från författaren HP Lovecrafts litterära värld – och frågan är vilka i den här skräckserien som är läskigast.

Premiär 17 augusti på HBO Nordic.

► "The vow"

För alla som älskar sektpsykologi finns det något att bita i på HBO just nu. En gång i veckan släpps nya avsnitt som behandlar NXIVM, en amerikansk grupp för personlig utveckling som inte saknar likheter med scientologin. I förgrunden står några tidigare medlemmar som hoppat av och försöker förstå vad de egentligen varit med om i gruppen, vars högt uppsatta medlemmar åtalats för människohandel och svindleri. Ett minus för den lite snaskiga tonen och det onödigt långdragna formatet men det är onekligen kittlande stoff som bjuds.

Premiär 24 augusti på HBO Nordic

► "The boys"

Andra säsongen, där ett brokigt gäng med laglösa knäppisar fortsätter sin David mot Goliat-kamp mot ett multinationellt företag med genomkorrupta superhjältar i spetsen. Bygger på en tecknad serie och bjuder på en smått vansinnig blandning av humor, ultravåld och samhällskritik.

Premiär 4 september på Amazon Prime.

► "Away"

Astronauten Emma (Hilary Swank) leder den första den första bemannade rymdfärden till Mars. Kvar på jorden finns hennes make och tonårsdotter. Lika mycket en science fiction-berättelse som ett drama på hemmafronten där relationerna till dem hemma på jorden påverkar tillvaron för rymdfarkostens besättningsmedlemmar.

Premiär 4 september på Netflix.

► "Ratched"

Hur blev syster Ratched i "Gökboet" en maktfullkomlig tyrann? Den historien berättas i det psykologiska dramat "Ratched" med Sarah Paulson i titelrollen. Serien utspelas i Kalifornien på 40-talet, där Mildred Ratched får anställning på ett mentalsjukhus som sysslar med oroväckande experiment på de intagna.

Premiär 18 september på Netflix.

► "White wall"

Ännu en svensk thrillerserie, suckar du kanske. Men "White wall", med Vera Vitali och norske Aksel Hennie i huvudrollerna, verkar vara en pärla i det allt geggigare thrillerträsket. En sprängolycka i ett nybyggt slutförvar för kärnkraftsavfall orsakar tre människors död. I samma veva görs en upptäckt som ingen kan förklara.

Premiär 20 september på SVT.

► "Top dog"

Bygger på en boktrilogi av Jens Lapidus och handlar om affärsjuristen Emily (Josefin Asplund) och tidigare brottslingen Teddy (Alexej Manvelov) och om hur ett mystiskt försvinnande får deras vägar att korsas.

Premiär 7 oktober på C More och 18 oktober på TV4.

► "The undoing"

Efter att coronautbrottet flyttat fram produktionen ett halvår är det så premiärdags för Susanne Biers efterlängtade tv-drama "The undoing". Miniserien bygger på Jean Hanff Korelitz roman "You should have known" och handlar om ett par, spelade av Nicole Kidman och Hugh Grant, vars tillvaro vänds upp och ned på grund av katastrofala händelser.

Premiär 26 oktober på HBO Nordic.

► "The Mandalorian"

Prisjägaren Mando fortsätter sin resa i utkanterna av en galax långt, långt, borta i den andra säsongen. Disneys strömningstjänst dyker upp i Sverige ungefär samtidigt. Snygg och spännande rymdspagettivästern, som är en skön kontrast till de senaste årens överlastade "Star wars"-filmer. Ludwig Göranssons suggestiva musik är värd en titt i sig.

Premiär 30 oktober på Disney Plus.

► "Jakten på en mördare"

Stillsamt berättat, men filmiskt gastkramande. Så beskriver Mikael Marcimain själv tv-serien, som utspelas under 15 års tid. Serien tar sin början med mordet på tioåriga Helén Nilsson i Hörby 1989 _ ett fall som skakade Sverige _ och följer den spaningsgrupp som till slut löste fallet och flera andra kvinnomord.

Premiär 15 november på SVT.

► "Björnstad"

Vi har väntat länge nu på HBO:s version av Fredrik Backmans bok "Björnstad". I höst är väntan äntligen slut. I tv-serien spelar Ulf Stenberg rollen som den lokala hockeyhjälten som återvänder till hemorten för att träna stadens juniorlag. "Goliat"-regissören Peter Grönlund har åtminstone på papperet potential att ge serien samma överraskande mörker som Backmans roman.

Premiär senare i höst på HBO Nordic.

► "Kärlek och anarki"

En gift tvåbarnsmamma (Ida Engvoll) och konsult möter en ung IT-tekniker (Björn Mosten), och de två ger sig in i en allt mer vågad social lek på kontoret. Det är handlingen i "Kärlek och anarki", regissören Lisa Langseths efterlängtade dramakomedi för Netflix. Inspelningarna tog en paus i våras, och något premiärdatum är ännu inte satt,

Premiär senare i höst, enligt det senaste budet från Netflix.

Fakta: Fler premiärer i höst

"Måste gitt _ serien", 4 september, SVT

"Sommaren 85", 14 september, SVT

"The third day", 15 september, HBO Nordic

"We are who we are", 15 september, HBO Nordic

"Utopia", 25 september, Amazon Prime

"Utredningen", 28 september, SVT

"Fargo", fjärde säsongen, 28 september, HBO Nordic

"The haunting of Bly Manor", 9 oktober, Netflix

"The right stuff", 9 oktober, Disney Plus

"Ambassadören", 11 oktober, Viaplay

"Dips", andra säsongen, 13 november, SVT

"Lyckoviken", 20 oktober, Viaplay

"The crown", fjärde säsongen, 15 november på Netflix

"The morning show, andra säsongen, november, Apple Plus

(TT)