Liv Strömquist tänker på sig – Dessutom Röde Orm, USA-podden och Maj

Under våren har det rått undantagstillstånd på Sveriges nationalscen men förhoppningarna om att kunna slå upp portarna till hösten igen är stora.

"Vi har en mycket rik och attraktiv repertoar som ensemblen verkligen brinner för att få visa. Hur många vi får ta in vid varje tillfälle och vilka andra restriktioner som kommer gälla försöker vi förhålla oss flexibla och kreativa kring", säger teaterchefen och konstnärlige ledaren Mattias Andersson i ett pressmeddelande.

I december är det planerad premiär för "Tvillingarna" som har dramatiserats av Jon Fosse, efter romanen "Den stora skrivboken" av Ágota Kristóf. Den beskrivs som "en brutal och poetisk berättelse om exil och överlevnad" i regi av Sofia Jupither.

Först ut i höstens repertoar är dock ett helt gäng medeltida kvinnor, som Hildegard von Bingen, Heliga Birgitta och Marie de France och deras idéer. "Kvinnostaden" av Christine de Pizan gestaltas av tio skådespelare, däribland Stina Ekblad, Lena Endre, Elin Klinga och Marie Richardson och bjuder på "kampsport, bön och gregoriansk karaoke".

Det bjuds också på en mängd specialsamarbeten under rubriken "Dramaten &". Den populära komediföreställningen "Liv Strömquist tänker på dig!" får en uppföljare i "Liv Strömquist tänker på sig själv", som bygger på seriealbumet "Den rödaste rosen slår ut".

Den planerade urpremiären är satt till den 11 september och ensemblen med Eric Stern och Sanna Sundqvist i spetsen får nu sällskap av Lotta Tejle och William Spetz, som gör sin Dramaten-debut.

De yngsta besökarna får också sitt under hösten. "I väntan på att gå" av Alexander Mørk-Eidem är en absurd komedi som handlar om vad som kan hända när man väntar. Planerad urpremiär den 19 november.

"Kvinnostaden", "Maj", "Tröstrapporter", "Röde Orm", "Svenska berättelser på scen", "Spoken word" och "Till Kärlekens Antarktis" skulle ha haft premiär under våren men har fått nya premiärdatum i höst.

Fakta: Dramaten &-samarbeten i urval

► ”Till Kärlekens Antarktis” av Nina Jeppsson, efter Sara Stridsbergs roman. En scenisk undersökning av människornas, kärlekens och tidens orimliga villkor. Föreställningen är framtagen i samarbete med tonsättaren Kent Olofsson och videoscenografen Johannes Ferm Winkler. Planerad urpremiär 16 september, Målarsalen.

► USA-podden live med Sara Stenholm Pihl och Ginna Lindberg. Tillsammans med artisterna Jill Johnson och Nina Persson bjuds på en afton av politisk analys och USA-inspirerad musik, inför presidentvalet. Planerad till den 11 oktober, Lilla scenen.

► Spoken word. Musikkollektivet Random Bastards med bland annat Cleo tar över Stora scenen tillsammans med poeter från hela Sverige och ett sjumannaband. I samarbete med SVT. Regi: Niklas Mesaros. Den 24–25 oktober, Stora scenen.

► ”Welcome to Sweden” av Lukas Orwin och Fredrik Haller. I flyktingläger på ön Leros lär volontären Lukas Owin känna två syrier som under dramatiska former just anlänt från havet. Ett samarbete mellan Malmöbaserade scenkonstkollektivet Teatr Weimar och Teaterhögskolan i Malmö. Den spelas för en publik om 25 personer per tillfälle. Planerad premiär 11 november, Tornrummet.

Miranda Sigander/TT