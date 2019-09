Live at heart med seminarium och internationell musik i Laxå

Musikfestivalen Live at heart startar under torsdag i Laxå, parallellt med Örebrofestivalen. I två dagar blir det konserter på Stars biljard. Dessutom ordnas ett seminarium på Kunskapens hus om entreprenörskap och kreativitet.

Laxå kommun är officiell partner till musikfestivalen Live at heart, och under torsdag eftermiddag ordnas en näringslivsdag på Kunskapens hus under rubriken Live at heart Creative.

– Konferensen är öppen för alla och kommer att handla om att knyta ihop de kulturella och kreativa näringarna med social hållbarhet. Vi kommer prata om hur man kan tänka kreativt, både som företagare och kulturarbetare, säger Tomas Dahlberg, kulturchef i Laxå kommun.

Föreläsare är Bijoy Goswami, entreprenörsfilosof, från Austin, Texas. Dessutom blir det workshop om kreativitet för att lokalt bidra till en hållbar utveckling.

Efter seminariet blir det musik på Stars biljard, med musiker från Kanada, Mexiko och USA. På fredag kväll blir det musik från Österrike, Peru och Danmark.

– Hela världen kommer till Laxå i en blandning av singer songwriters och band, en blandning av musik med mycket americana och country, berättar Tomas Dahlberg.