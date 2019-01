Gyttorps ridklubb på väg att bita i gräset – höjda priser påverkar även Linde ridskola

Ekonomin för Gyttorps ridklubb är just nu ansträngd på grund av att foderpriset skjutit i höjden. Åtgången för hästarna är ungefär 440 balar foder per år. Och priset har stigit med drygt 230 kronor per bal, så klubben räknar med ökade kostnader på drygt 100 000 kronor. Dessutom har åtgången ökat eftersom fodret efter torrsommaren inte har samma näringsvärde skriver klubben i sin ansökan till kommunen. Klubben ansöker därför om ett extra tillfälligt bidrag på 100 000 kronor.

Klubben har också gjort en rad åtgärder för att få mer inkomster. Inför 2019 har klubben höjt medlemsavgifterna, ridskoleavgifterna med 18 procent och priserna för stallhyra för de som har privathästar, och planerar att öka antalet ridande och inackorderingsverksamheten.

Kommunen har ännu inte tagit ställning till klubbens ansökan.

– Vi har en dialog med klubben. Efter helgerna kommer vi att träffa klubben, så får vi se vad vi kan göra, säger Lars Skoghäll, kommunens utvecklingschef.

Lika bekymmersamt är det inte för Linde ridskola.

– Vi får alltid kämpa med vår ekonomi och visst påverkas vi av de höjda foderpriserna, men de är inte de enda som gått upp kraftigt. Det har även elpriserna gjort, säger Petra Holm, ordförande i Linde ridskola vid Norslunds gård i Lindesberg.

Hon påpekar att de kraftiga prisökningarna inte skapat någon akut kris ”än så länge” och att ridföreningen har andra utmaningar, även om de är av en mer positiv karaktär. De tar för närvarande det mesta av kraften.

Linde Ridskola har i dagarna fått tillgång till sin helt nya ridanläggning som kommunala fastighetsbolaget Falab i samarbete med ridklubben skapat förutsättningar för. En invigning står för dörren.

– Det lutar åt att vi kommer att flyttat fram invigningen lite mot vårkanten. Vi vill ju att anläggningen är färdig och fortfarande pågår en del arbeten, säger Petra Holm.

Många ridskolor i landet sitter i akuta besvär till följd av sommarens torka och foderbrist. Avgifter har fått höjas, föreningar måste begära hjälp och verksamheter har till och med lagts ned.

– Vi har också haft lite tur genom att vi i god tid kunde boka upp vinterns behov av foder, säger Petra Holm.