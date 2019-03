Ronjas svidande barnlängtan under tuffa år: ”Smärtan hugger och river i min kropp”

Författardrömmar hade hon tidigt. Redan som tioåring skrev Ronja om kärlek och hästar. De böckerna blev liggande i datorn, men för två år sedan började hon dock skriva självbiografin som nu blivit publicerad.

Hennes berättelse om barnlängtan börjar redan när hon var 18 år. Det var 2009 och Ronja hade träffat sin Jonas via sajten Lunarstorm på internet. Hon bodde mest hos honom i Mora och pendlade till gymnasiet i Säter. Båda visste att de ville bli föräldrar, så Ronja slutade med p-piller.

Hon gick fortfarande i skolan, så det kan tyckas tidigt, men en klasskamrat på omvårdnadsprogrammet fick barn redan i första året, och en annan hade en liten på gång... så det kändes naturligt.

– Först var jag inställd på att ta studenten med en bebis i magen... men kanske hade jag något som kraxade på axeln, en föraning om att det inte skulle bli så lätt.

Ronja har alltid haft oregelbunden mens, och trodde att hon kanske gjorde fel när graviditets-testen hemma blev negativa. Så hon gick ibland och testade sig på vårdcentralen.

– Fjärde gången, när det hade gått något halvår, då trodde jag verkligen att jag var gravid. Kroppen spökade, brösten var ömma... Då var tufft att få ett negativt besked. Jag började undra vad det var för fel på mig, berättar Ronja Lindberg.

Hon gick på en gynekologisk kontroll, och alldeles innan examensdagen fick hon beskedet - hon hade PCOS, ett syndrom som drygt 5 procent av alla kvinnor lider av i olika grad. Det innebär bland annat att de sällan eller aldrig har ägglossning.

– Jag blev helt paff och lade på när de ringde och berättade. Och när jag hörde av mig igen efter ett par, tre veckor fick jag beskedet att i Dalarna får kvinnor inte behandling för PCOS förrän de fyller 20 år.

Fakta

Namn: Ronja Lindberg, snart 28 år.

Bakgrund: Uppvuxen i Saxdalen utanför Ludvika, och i Säter.

Familj: Maken Jonas och dottern Tea.

Bor: Hus i Morkarlby i Mora.

Gör: Undersköterska i hemtjänsten på deltid, hälsoentreprenör och friskvårdsmassör.

Ronja ryser fortfarande vid minnet av hur sköterskan knattrande på tangentbordet och fick fram uppgiften om hur ung hon var. Hon ifrågasätter åldersgränsen, och vet till exempel att i Västerås får kvinnor behandling från 18 år ålder.

– Året som jag fick vänta var de värsta i mitt liv. Jag var utestängd från det jag ville allra mest, säger Ronja. Att hennes Jonas friade och hon fick ägna kraft åt att förbereda sommarbröllopet var en distraktion, men sedan blev det tomt igen.

Hösten 2011 fick hon börja den hormonbehandling som skulle stimulera ägglossning. Ronja berättar om hopp blandat med humörsvängningar.

Men behandlingen hjälpte inte och sommaren 2012 blev det bestämt att paret skulle få en IVF-behandling på fertilitetskliniken i Falun.

Ronja fick hormoner via sprutor och nässprej. Men när ägget skulle sättas in i augusti visade det sig att hon blivit överstimulerad. Livmodern var alldeles full av äggblåsor. Behandlingen fick ställas in.

Så här berättar Ronja i boken om hur det kändes.

När vi en stund senare sitter i bilen på väg hem igen ligger det en obekväm tystnad i luften. Det är som att Jonas inte vet vad han ska säga till mig och jag har ingen ork att ens försöka föra ett samtal. Smärtan hugger och river inuti min kropp, jag har inte några tårar kvar att gråta.

I september gjordes ett nytt försök, och i oktober fick paret besked om att hon var gravid. Då hade Ronja Lindberg kämpat och längtat så länge att hon hade svårt att tro på undret. Oron för missfall fanns där hela tiden, men i juni 2013 föddes dottern Tea.

Då var det bara rosa moln. Allt var fantastiskt. Hon är så oändligt älskad och efterlängtad.

Ett mörkt moln är dock att det inte blir något syskon.

Ronja började aldrig äta p-piller efter förlossningen, det händer att kroppen reparerar sig själv efter en graviditet.

Två ägg till fanns dessutom infrusna på IVF-kliniken. Så länge man inte har några barn bekostar landstinget tre behandlingar, men syskonförsöken fick Ronja och Jonas stå för själva.

Båda blev misslyckade. Ronja berättar hur hon borrade ner huvudet i kudden och grät.

Känner mest tomhet och sorg nu. Jag började blöda ordentligt igår så jag hade ju nästan listat ut vad testet skulle visa. Ändå satt man där och hoppades in i det sista.

Att betala ännu en behandling själva skulle bli för dyrt, och Ronja svarade inte på hormonbehandlingen. Paret fick lov att ge upp, och fokusera på annat.

– Det barn vi har fått är ett mirakel. Det är inte lika accepterat att sörja att man är ofrivilligt syskonlös, men det är en sorg det också – att Tea aldrig får bli storasyster, säger Ronja Lindberg.

Förr var den fruktade frågan ”ska ni inte skaffa barn snart”. Nu undrar välmenande bekanta varför inte blir något syskon.

Ronja Lindberg har skrivit boken som hon själv hade velat läsa under de tuffa åren som ofrivilligt barnlös. Att inte kunna få barn har tidigare känts som en skam, men nu är hon öppen med det och kan prata.

– Jag har skrivit mig igenom min sorg och lärt mig leva med hur det är, även om jag aldrig kommer att acceptera det helt och hållet, säger Ronja Lindberg.