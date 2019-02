Viltundersökare om de mystiska hårlösa älgarna i sydöstra Närke: "Ett mycket aggressivt angrepp utan hopp om att älgarna ska tillfriskna"

Mysteriet med de hårlösa älgarna går egentligen tillbaka till 2015, även då skrev NA om detta, och den oro det orsakade inom jägarkåren i Sydnärke.

Det som nu gett ett nyvaknat intresse för fenomenet började med ett videoklipp på facebook som en kvinna i Haddebo delade. Den visar en älg som när den ska ta sig över en låg gren hoppar mycket stelt jämfota med bakbenen.

När Leif Granlöf, jägare och viltundersökare bosatt mellan Haddebo och Hjortkvarn, började undersöka saken hittades flera fall av mycket medtagna älgar.

- De drabbade älgarna rör sig stelt, magrar av och tappar allt mer päls tills de är i princip helt utan päls. Och de fall vi hittat nu är mycket aggressivare än sist 2015. Vi funderar på om den varma sommaren kan ha något med saken att göra, men allt är hittills bara spekulationer.

Som sista utväg lägger sig de utmattade älgarna vid foderplatser för att kunna äta liggandes. Det innebär också att det blir mycket smutsigt med urin och bakterier på platsen där de ligger, samt de blir ofta hårt angripna av hjortlusflugan, eller älgflugan som den också kallas.

- På vintern kryper älgflugan in i till exempel öronen på älgen, både för att suga blod och för att det är varmt där. Älgens päls är mycket isolerande, en vinterdag med minus 20 grader håller temperaturen in mot älgens hud istället plus 20 grader.

Sedan det första upptäckta fallet 2015 har nio älgar avlivats i Haddebo, Brevens Bruk och Vingåker.

För att få svar på vilken mystisk plåga älgarna drabbats av har prover skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Men där har man inte kunnat slå fast någon definitiv orsak, något som Leif Granlöf ställer sig undrande till.

- Med de resurser de har och under de här åren som har gått, tycker jag att SVA borde kunna ha kommit något närmare gåtans lösning.

- Det jag har kunnat konstaterat själv är att djuren haft en infektion, då deras ledvätska varit grönaktig istället för klar. Infektionen uppkommer efter angrepp av älgflugan och efter att de ligger medtagna utan att kunna förflytta sig.

Just nu går diskussionerna inom jägarkåren höga kring vad som kan vara orsaken till älgarnas sjuka. Att åkomman skulle läka ut av sig självt, vilket det enligt en uppgift från Jägarförbundet ska ha gjort på tre älgar i Värmland 2017, förkastas helt av Leif Granlöf.

- De älgar vi hittat nu har absolut varit allt för medtagna för att kunna klara sig, och det hade inte varit etiskt riktigt heller att låta dem ligga i det skicket vi fann dem i.

Leif Granlöf har även observerat älgkalvar som saknar päls på sina huvuden.

- Jag tror de smittas av korna, eftersom de står med huvudet in mot kons ljumskar när de diar. Sen klarar de sig hyfsat över sommaren, men blir allt mer medtagna in mot vintern efteråt.

Granlöf efterlyser att en handlingsplan behöver tas fram av Jägarförbundet.

- Jag behöver veta vad jag ska svara dem som ringer till mig och har upptäckt älgar som är sjuka på det här sättet.