Ljuskonsert med Sonja Aldén och Spångbergs på Slottet: ”En motpol till halloween”

Som tidigare är det körprofilerna Magnus och Anki Spångberg som ansvarar för musiken. Det är deras kör ”Sjung med Spångberg”, med omkring 500 deltagare, som kommer att backa upp Sonja Aldén och 18-åriga gästsolisten Alicia Elvbring.

Magnus Spångberg är även kapellmästare i bandet, som utöver honom består av ett gäng unga killar som tidigare studerat vid musikestetiska programmet på Karolinska gymnasiet.

Medverkar gör även en barnkör. Moni Höglund, som är präst i Svenska kyrkan, och landshövdingen Maria Larsson kommer att hålla tal.

– Det är en konsert i ljusets tecken, säger Magnus Spångberg.

Konserten är en del i temaveckan Spökstaden, som Örebrokompaniet arrangerar, men Magnus Spångberg ser den som en bra övergång till Allhelgonahelgen.

– Sång och musik är ett ljus för många. Det är mycket halloween och skräcktema just nu, men det här är en motpol till det, säger Magnus Spångberg.

Första året var Boris René gästartist. I fjol Jasmine Kara. Årets dragplåster har Magnus och Anki nyligen arbetat med.

– Dels tycker vi att hon passar bra in i det här konceptet. Dessutom har vi just avslutat en turné med henne tillsammans med Triple & Touch, inom ramen för projektet ”Star for life”.

Magnus och Anki Spångberg befinner sig i Sydafrika, med anledning av det projektet, när NA når dem på tisdagen. På frågan om de har koll på väderleksprognosen säger Magnus:

– Här är det 35-40 grader och sol, så just nu känns det otänkbart att det skulle kunna komma snö på fredag. Men vi får se.

Hur många kom till de två första Stad i ljus-konserterna?

– Det är svårt att uppskatta, men det var någon som sa att det var 3 000 besökare i fjol. Det känns som att det har varit fullt.

Arrangemanget är populärt hos örebroarna.

– Det är bara positivt. Många tycker att det är kul att det händer något centralt och dessutom behöver man inte betala en krona. Och det är mäktigt för oss som är med att ha Slottet som backdrop.

Vad kan du avslöja om årets repertoar?

– ”Stad i ljus” är förstås med, eftersom konserten heter så. Sedan blir det mycket gospel och soul. Och Sonja Aldén kommer att sjunga någon av sina hitar från Melodifestivalen.

FOTNOT: NA sänder konserten live på na.se med start i morgon fredag klockan 17.30.