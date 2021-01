LJUSNABRERGS ÅRSKRÖNIKA- Bildspecial från 2020 ►Träffades anpassat under annorlunda år

Mycket hände inte under år 2020 i Ljusnarsbergs kommun. Detta på grund av corona-pandemin. Kopparbergs marknad ställdes in. Opera på Skäret ställdes in. Kopparbergsfestivalen ställdes in. Bara för att nämna några inställda evenemang. Men mycket hände också under året i kommunen, smått och lite större. Folk anpassade sig efter de restriktioner som gällde och träffades utifrån de förutsättningar som var ett faktum. Till exempel ordnades en mini-marknad när stora Kopparbergsmarken ställdes in. Kommunen invigde sin Fritidsbank där medborgarna nu gratis får låna sportutrustning. I Ställdalen startades Folkets trädgård. Bara för att nämna något av allt som ändå skedde i Ljusnarsbergs kommun detta annorlunda år i pandemins tecken.