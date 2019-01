Bildspecial: Martin Almgren först ut i Boombridge live session – en lugnare spelning men med dansvänlig publik

Boombridge live session är ett koncept som Boombridge studios dragit igång. Studion ägs och drivs av bröderna tillika musikerna Mats och Johan Eriksson som berättar om upplägget.

– Det går ut på att band och artister får spela in låtar och en video i vår studio där vi kompar. I samband med det bakar vi in en livespelning här på Folkets hus som ligger bredvid vår studion, berättar Johan Eriksson.

Premiärartisten var Idol-vinnaren Martin Almgren som började med tre egna låtar och fortsatte med Beatles´ "Don´t let me down" till publikens jubel.

Några av besökarna var Inkeri Keski-Kungas och Maj Jansson från Storå. De har båda bott i trakten hela livet och berättar att de brukade gå hit på dans förr.

– Det var nog för femtio år sedan. Men det var väldigt roligt och jag hoppas det blir dans senare i kväll. Men först och främst ska vi kolla på Martin. Allt annat blir en överraskning, säger Inkeri Keski-Kungas.

De gäster som ville kunde köpa till middag innan konserten vilket är nytt jämfört med de spelningar som varit tidigare i Folkets hus, då det är bar och dans.

– De konserter som ingår i live session kommer börja tidigare än de vi brukar ha här, och de är lite lugnare. Men dans blir det alltid ändå, säger Johan Eriksson och ler.

En annan besökare som tänker tillbaka på hur det var förr med dans på Folkets hus är Thomas ifrån Ställdalen.

– Jag minns när Europe kom hit och spelade. Då blev det dans. Och det var ofta öppet här på helgerna förr. Nu är det inte riktigt så och det tror jag beror på att det är mindre industri och färre som bor här nu, säger han.

Men Johan Eriksson tror att Folkets hus är på väg tillbaka.

– Det är samma som med hur man spelar musikvideos in nu för tiden. Den videon vi gör i samband med låten som spelas in i studion är av livebilder. Jag tror man vill ha sånt nu för tiden.

Planen med live session är att fyra artister eller band per år ska komma under en helg och spela in i studion och i video även intervjuas.

– Jag och Mats har bott i Stockholm och har kontakter i hela Sverige. Ännu vill vi inte säga några namn, men vi kommer börja med redan kända personer. Sen är tanken att vi så småningom ska kunna göra detta med okända som vill detta, berättar Johan Eriksson.

I mellansnacket pratade Martin Almgren om sina upplevelser av att ha vuxit upp på en mindre ort.

– När jag körde lastbil var det många som sa till mig att jag borde flytta till något större ställe för att det inte kan blir något bra av en här. Men jag tycker det gått ganska bra för mig. Jag menar att det går att bo på ett litet ställe och ändå klara sig bra.

Efter det höjdes tempot och låten "Portland" med countrytappning och starkt markerad rytm fick igång publiken kring borden på allvar. Nu är det nog inte långt kvar innan dansen bryter ut.