Försvunnen äldre kvinna återfunnen på morgonen

Det var vid 22-tiden på fredagen som den äldre kvinnan anmäldes försvunnen av personal på boendet på Bergmästaregatan.

Under natten sökte polis med bland annat hundpatruller runtom i samhället och tidigt på lördagsmorgonen hade man kallat in helikopter. Även polisresurser från södra Dalarna har också kopplats in för att förstärka sökinsatsen.

Vid halv åtta på lördag morgon hittade man tillslut kvinnan vid en fastighet i södra Kopparberg. Polisen uppger att kvinnan var lite blöt men vid god vigör.