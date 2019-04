Här miljöanpassas vattenkraftverket i Rällsälven - "Vi bygger en barnkammare för fisk och musslor"

Vid Rällsälvs vattenkraftverk byggs det just nu en fiskpassage som ska bli 350 meter lång. När den är klar ska sedan även ett biflöde som flyter intill kopplas in i vattensystemet. Det betyder ytterligare 450 meter grävning. Alltsammans handlar om att fiskar ska kunna vandra i vattensystemen förbi kraftstationen och om att flodpärlmusslans reproduktion ska främjas.

– Man kan säga att vi just nu bygger en barnkammare för fisk och musslor , säger Johan Lind, projektansvarig från Mälarenergi.