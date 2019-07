Här skiljer sig flest par i länet – kommunen på topp-20-listan i Sverige

Enligt kartläggningen skiljde sig 1,25 procent av alla gifta par i Sverige under 2018. Siffran varierar mellan olika regioner i landet och enligt sammanställningen har Ljusnarsberg kommun en av de högsta andelarna skilda, gifta par.

En dataanalys visar dock att geografi inte spelar in så stort i skilsmässostatistiken som andra faktorer som exempelvis ekonomi och ålder. Enligt Ratsit var mer än en tredjedel av de skilda paren i Ljusnarsbergs kommun från kategorin låginkomsttagare, som med andra ord tjänade under 132 000 per år. Inget par som skilde sig i kommunen var höginkomstagare. Nationellt sett är andelen gifta par som skiljer sig högst bland paren med medelhög inkomst och par med betalningsanmärkningar är dubbelt så benägna att skilja sig.

Ålder är också viktigt inom skilsmässostatistiken. Enligt Ratsit skilde sig i tre procent av de gifta paren i åldersgruppen 20-29 i Sverige under 2018. Andelen skilda par minskar ju äldre paren är. I åldersgruppen 60-69 skiljde sig endast en halv procent av de gifta paren.