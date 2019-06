Ställbergs gruva – kort om ...

... namnet

- Jag var på en konferens där alla andra kom från olika kulturcenter runt om i Europa, men vi hade inte kommit igång än. Så då skrev jag "The non existent center" på min namnskylt. Det ledde till en massa kommentarer och intressanta samtal, så vi behöll namnet. Men även om vi gillar det poetiska så har vi övergått till att säga Ställbergs gruva för folk blir bara förvirrade - men namnet "The non existent center" finns kvar på föreningarna bakom, säger Carl Oscar Sjögren.

... besökarna

- Vi har ju inte gjort någon undersökning, men min känsla är att kanske hälften av de som kommer hit och besöker oss är från Ljusnarsberg eller kranskommunerna, även i Dalarna, medan resten har åkt från större städer, Örebro inräknat, säger Eric Sjögren.

... inriktningen

- Vi vill vara en plats för invånare, inte för konsumenter. Det är viktigt att ge saker tid och att jobba långsiktigt. En av kulturens viktigaste uppgifter handlar ju om att hinna andas ut och reflektera, säger Carl Oscar Sjögren.

– Vi jobbar både med det dokumentära, det vetenskapliga och det poetiska – och när det fungerar kan det bli praktik. Det är som en formel för konst som kan bli till tack vare människor med olika kompetens, säger Eric Sjögren.