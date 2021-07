Ljusning i pandemin: ÄNTLIGEN får 18-åriga Nathalie förverkliga sin dröm! ”Jag är jättetaggad!”

Som ett bevis på att ljusare tider nalkas sitter hon hemma i trädgården utanför familjens nybyggda hus i Ormesta, Örebro. Coronapandemin satte käppar i hjulet för Nathalie Sandströms år på high school i USA, men nu äntligen ser det ut att bli av.

– I den stad i Texas som jag ska bo i är de flesta fullvaccinerade, och själv hinner jag precis ta den andra sprutan innan jag åker. Det känns jätteskönt att allt börjar lätta, och jättekul att kunna få hela upplevelsen där borta. Att allt kommer att vara öppet och att man ska kunna umgås med nya kompisar och sånt.

Här hemma har Nathalie precis avslutat sitt andra gymnasieår på Karolinska skolans estet- och musikprogram, och precis som för alla andra har det senaste året varit väldigt annorlunda:

– De praktiska ämnena har vi haft på plats i skolan, men en del utbildning har varit på distans. Jag är väldigt social och älskar att umgås i stora kompisgrupper. Så det senaste året har inneburit en stor förändring. Jag har varit hemma mycket mer.

Hon berättar om alla bestyr som ligger bakom äventyret som drar igång i slutet av månaden:

– Jag hade ju gjort allt som behövdes. Skrivit in mig och blivit intervjuad av företaget EF, som står för Education first och som anordnar utbytesår. Man måste kunna engelska på en viss nivå för att få åka, så efter att ha blivit godkänd gjorde vi klart hela ansökan. Sommaren 2020 skulle jag ha åkt, men i början av förra året ställdes alltihop in på grund av corona.

Här hade historien kunnat sluta, men Nathalie valde att förnya sin ansökan.

– Jag har alltid gillat att testa nya saker och att gå utanför min ”comfort zone”. Och det får jag ju verkligen prova på nu – att flytta från familjen och bo i ett annat land.

Hon skrattar och berättar om den nödvändiga extraresan som gjordes för några veckor sedan:

– För att få resa till USA behövs visum, men eftersom den amerikanska ambassaden i Stockholm var stängd för studenter ordnade EF en bussresa till Warszawa i Polen i stället där den amerikanska ambassaden lovat ta emot oss. Vi var ett gäng som åkte ner tillsammans, stannade i några timmar, och sen hem igen.

Med visumet avklarat är nu allt i ordning, men Nathalie törs inte riktigt andas ut ännu:

– Det känns fortfarande lite nervöst, men jag hoppas att inget går fel den här gången. Typ en ny våg av corona.

Men det är inte bara allt praktiskt som är redo – Nathalie har även hunnit förbereda sig på annat sätt:

– För en tid sedan fick jag veta vilken skola jag ska gå i under året och vilken familj jag ska bo hos. Och då kändes allt mer berörande och personligt. Från att "flytta till USA" till att veta exakt var. Jag känner mig tryggare att lämna mina föräldrar nu.

Värdfamiljen i Texas har Nathalie redan lärt känna så smått via mejl, telefon och digitala möten.

– I min nya familj kommer det även bo en annan utbytesstudent, en italiensk tjej som heter Roberta.

Har du hunnit prata med henne också?

– Haha, om jag har! Vi är typ redan bästa vänner.

Allt redo inför avresan den 29 juli med andra ord.

Hur känns det?

– Det känns superbra, och jag är jättetaggad!

Om Nathalie:

►Namn: Nathalie Sandström.

►Ålder: 18 år.

►Bor: I Ormesta, Örebro.

►Familj: Mamma Monica, pappa Mikael samt storasystrarna Amanda (27 år) och Evelina (25 år).

►Till vardags: Går musik-estetiskt program på Karolinska gymnasiet i Örebro. Jobbar extra på Max.

►Den 29 juli: Reser till Texas, USA, för att under ett år läsa på high school.