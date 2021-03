Lokala konstnärer öppnar sina verkstäder igen på coronasäkert sätt

Konst i kvarteret är tänkt som en helgaktivitet där lokala konstnärer öppnar sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Idén föddes för flera år sedan, låg vilande en tid och återupptogs igen förra året.

– Vi som gärna öppnar upp våra verksamheter på landsbygden tyckte att det var en bra idé att samordna oss, så att besökare kan ha en kulturell dag i Askersund, säger Anna Ruuska, konstnär i Mariedamm.

Egentligen ska Konst i kvarteret hänga ihop med vernissagerna i konsthallen på Sjöängen, men dessa är inställda på grund av pandemin. Men att ta emot ett begränsat antal besökare i liten skala i sin lokal strider inte mot restriktionerna.

Anna jobbar med lite av varje, mest akvarell, keramik och broderi. Det som tidigare var garage hemma vid villan är nu hennes studio och butik. Hon är också nyutexaminerad lärare i bild.

– Jag gillar att göra saker som är praktiska, och gör det jag tycker är kul och tycker att jag själv skulle behöva, säger Anna.

Brukskeramiken i stengods är bränd i 1260 grader, och går bra att köra i diskmaskinen.

Även Sandra Danielsson, keramiker med butik i Askersunds hamn, deltar i Konst i kvarteret.

– Nu börjar det märkas att det är vår. Folk börjar röra sig ute, säger hon.

I butiken vid hamnen har Sandra Danielsson allt på samma ställe, både ateljé och butik. 2018 tog hon över efter sin farfar, keramikern Karl-Herbert Danielsson. Hon gick dessförinnan som lärling i krukmakeriet.

– Farfar satt här ute och drejade förr, men jag flyttade in verkstaden längre in i lokalen, och gjorde om till butik. Men det går bra att titta in i verkstaden, och det är många som tycker att det är lite kul att se hela processen, säger Sandra.

Butiken är en färgglad plats, med många olika bruksföremål i stengods som muggar, fat, krukor, lyktor och brickor.

– Det är roligast att göra saker som används, jag vill inte se några muggar i något skåp, säger Sandra.

Till påsk har Sandra tillverkat en äggbricka, med inspiration från en äggkartong.

– Den brukar jag göra en gång om året, säger hon.

Konst i kvarteret är som en liten försmak på Konstrundan den 1 och 2 maj, som är föreningen Norra Vätterns form och bildkonstnärers traditionella vårutställning, Då öppnar traktens konstnärer och hantverkare sina verkstäder i vårsolen. Förra året ställdes konstrundan in, men i år arrangeras den igen. Sandra deltar för första gången.

Pandemin gör förstås att förutsättningarna är speciella.

– Alla får göra sitt eget ställe coronasäkert. Vi begränsar antalet personer i lokalen samtidigt, erbjuder munskydd och använder visir, säger Sandra, som till exempel bara får ta in två gäster i taget i butiken.

Besökare tar också eget ansvar för att förhindra smittspridning.

– De flesta vet vad som gäller vid det här laget. Det visste vi inte förra året, säger Sandra.