Lokala släpp: Därför blev Laxå först i länet med modern skola

Titel: Laxå Centralskola 1950-1970

Författare: Kjell Lund

Genre: Lokalhistoria

Bok utgiven i 500 exemplar på eget förlag. Boken släpptes på Laxå bibliotek i april 2019.

Om innehållet: Boken handlar om den försöksverksamhet med Enhetsskola som bedrevs i Laxå under 50-talet, och de första åren med grundskola under 60-talet. Boken beskriver, år för år, de diskussioner och beslut, som låg bakom att Laxå blev först i Örebro län med Enhetsskola. Boken innehåller också djupintervjuer med åtta av de lärare som tillhörde pionjärgruppen, några kom att vara verksamma på skolan under nästan 40 års tid. Några av de elever som fanns på skolan under denna tid ger också sin syn på skolans första år. Boken är unik då det nationellt finns få exempel på dokumentation av denna viktiga tid i svensk skolhistoria.

Om författaren: Kjell Lund tillhör 1967 års avgångselever vid Centralskolan. Han har jobbat som lärare, rektor och verksamhetschef, och har tidigare gett ut flera böcker om pedagogik.

► I artikelserien Lokala släpp samlar vi kreativa uttryck från upphovspersoner med koppling till Örebro län. Har du också gett ut en bok, musik eller film av egen kraft och vill berätta om det på na.se - fyll i formuläret här.