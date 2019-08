Lolita Pop åker ut på Sverigeturné: ”Så klart vi måste spela mer, det är nu det händer!”

► Skrällen: Örebrobandet Lolita Pop återförenas – för en spelning på årets Live at heart: "Nu kör vi"

I år firar Lolita Pop 40 år sedan sin första spelning. Den tog plats på invigningen av klubben Rockmagasinet i Örebro i maj 1979. I början bestod repertoaren mest av covers men bandet utvecklade så småningom sin egen stil med inspiration från 1970-talets amerikanska rockscen. Sångaren Karin Wistrands karaktäristiska röst och låtar som Tarzan on a Big Red Scooter, Hey Winner, Mind Your Eye och Bang Your Head gjorde gruppen framgångsrik både i Sverige och utomlands.

Efter många år av turnéer och skivsläpp gick gruppen skilda vägar 1991 och har sedan dess spelat tillsammans endast ett fåtal gånger. Bandet bestämde sig inledningsvis för att bara uppmärksamma sitt 40-årsjubileum med en spelning på Live at heart i Örebro. Men när de möttes i replokalen hade gruppen så roligt tillsammans att planerna utökades till en fullskalig turné.

"Så klart vi måste spela mer, det är nu det händer! Så här står vi nu med en fullmatad turné med de bästa låtarna och de bästa städerna!" säger bandet i ett pressmeddelande.

Gruppens gitarrist Benkt Söderberg är även pappa till systrarna Johanna och Klara Söderberg som utgör den framgångsrika duon First Aid Kit.

Turnéplan

4 sep – Örebro, Frimis

25 okt – Varberg, Majas vid havet

26 okt – Växjö, Kafé de luxe

1 nov – Malmö, KB

2 nov – Göteborg, Sticky Fingers

8 nov – Stockholm, Slaktkyrkan

9 nov – Hedemora, Out & load

15 nov – Eskilstuna, Biografbaren

16 nov – Hultsfred, Hulingen