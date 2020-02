Lönnström sensationellt snabb i JVM-debuten – vann ny sträcka på söndagen: ”Tror inte jag hade fördel för att det var Sverige”

Punktering på första sträckan och svårt att hitta tempot på de fyra följande.

Men under resten av Svenska rallyt visade Pontus Lönnström, 24, att han är en av världens absolut hetaste rallyjuniorer just nu.

På de fyra avslutande sträckorna var Noraföraren snabbaste i JVM-klassen på två och näst snabbaste på de två andra. Och han hade bäst totaltid av alla om man räknar samman andra halvan av rallyt –där tog han in elva sekunder på slutsegraren Tom Kristensson.

Men den där tidiga punkteringen, som kostade runt 3,5 minuter, förstörde totalresultatet: Utan den hade Lönnström sannolikt slutat tvåa eller trea – nu blev han i stället åtta i JVM-debuten.

– Det som hände på första sträckan känns fortfarande jättetråkigt. Men vi har jobbat på och hittat bra fart, och jag är nöjd överlag. Jag är säker på att jag minst hade varit trea om det där inte hänt, men man får ta med sig det som var bra, säger Lönnström.

På grund av mildvädret blev årets upplaga av Svenska rallyt förkortat från 19 till nio specialsträckor, vilket förstås gjorde det extra svårt att reparera ett tidstapp. På söndagen kördes en enda sträcka, Likenäs, i svåra förhållanden. Lönnström förstod först inte själv att han återigen varit snabbast av alla när han korsade mållinjen i skogarna utanför Sysslebäck.

– Det var överraskande men väldigt skönt. Det var det jag hade hoppats på, men det kändes inte superbra på sträckan. Det var lera och is om vartannat, väldigt skiftande. Men det var väl lika svårt för alla, säger han.

Har det varit mycket nytt att lära sig under helgen?

– Egentligen inte jättemycket, det har mer handlat om att hitta den rätt farten. Och det gick, bara man laddade som fan. Jag trodde inte man skulle behöva ta i så mycket i början, men när jag hittade tempot gick det att hänga med.

Att redan i debuten tillhöra den absoluta toppen i ett startfält där flera förare har betydligt mer rutin – Svenska rallyt-vinnaren Kristensson tog till exempel JVM-silver i fjol – är sensationellt. Men själv är tvåfaldige JSM-segraren Lönnström inte överraskad, och han tror inte att framgången berodde på någon hemmaplansfördel utan känner sig redo att köra på den här nivån även i kommande VM-rallyn.

– Jag tror inte att man har så mycket för att det var hemma i Sverige. Det här var sådana förhållanden som i stort sett ingen kört på. Absolut inte som att åka snö och is. Jag hoppas att nästa tävling blir ännu bättre, resultatmässigt. Vi satsar mot toppen, det är där vi har satsat på att vara hela tiden, säger Lönnström.

Efter premiären har junior-VM nu ett nästan fyra månader långt uppehåll innan det fortsätter med italienska rallyt på Sardinien i juni. Men även om Lönnström inte har tillgång till sin JVM-bil förrän då – den ägs av M-Sport som driver mästerskapet – kommer han inte ligga på sofflocket hemma i Nora.

– Jag kommer köra SM-premiären i Vännäs om två veckor med min egen rallybil, samma som jag vann JSM med i fjol, och sedan blir det säkert Sydsvenska rallyt också. Och sedan ska vi försöka hyra en JVM-bil och testa lite också, säger han.

Åttondeplatsen och två sträcksegrar ger totalt sex VM-poäng, vilket gör Lönnström till delad sjua i mästerskapet efter första deltävlingen. Efter Sardinien avslutas JVM med tävlingar i Finland i augusti och i Tyskland och Wales i oktober.

Svenska rallyt 2020

VM: 1) Elfyn Evans, Toyota, Storbritannien, 1.11.43,1, 2) Ott Tänak, Hyundai, Estland, +12,7, 3) Kalle Rovanperä, Toyota, Finland, +20,2.

Totalt efter två av 13 deltävlingar: 1) Evans, 42 poäng, 2) Thierry Neuville, Belgien, Hyundai, 42, 3) Sébastien Ogier, Toyota, 37.

Junior-VM: 1) Tom Kristensson, Ford, Sverige, 1.22.51,3, 2) Martin Sesks, do, Lettland, +37,8, 3) Ken Torn, do, Estland, +1.00,4 ... 8) Pontus Lönnström, do, Sverige, +4.14,1.

Totalt efter en av fem deltävlingar: 1) Kristensson, 28 poäng, 2) Sesks, 20, 3) Torn, 15 ... 7) Lönnström, 6.

WRC2: 1) Mads Østberg, Citroen, Norge, 1.15.53,1 2) Ole Christian Veiby, Hyundai, do, +23,4, 3) Pontus Tidemand, Skoda, Sverige, +37,7.

Totalt efter två av tio deltävlingar: 1) Østberg, 50 poäng, 2) Nikolay Gryazin, Hyundai, Ryssland, 30. 3) Adrien Fourmaux, Ford, Frankrike, 28.

WRC3: 1) Jari Huttunen, Hyundai, Finland, 1.15.46,1, 2) Emil Lindholm, Skoda, do, +5,0, 3) Johan Kristoffersson, Volkswagen, Sverige, +31,3 ... 9) Joakim Roman, Skoda, do, +11.20,0.

Totalt efter två av tio deltävlingar: 1) Huttunen, 25 poäng, 2) Eric Camilli, Citroen, Frankrike, 25, 3) Lindholm, 18 ... 17) Roman, 2.