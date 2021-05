Lövholm: Oscar Jansson behövde inte ens vara Oscar Jansson för att förlänga ÖSK:s måltorka

ÖSK kunde inte ha bett om en finare uppladdning inför matchen.

Jag besökde lördagens träning, den sista inför rivalmötet med IFK Norrköping. På plats på Behrn arena överraskades jag, liksom spelarna, av att ett 60-tal supportrar hade dykt upp.

Spelarna välkomnades ut på planen med stora applåder, och sedan satte sången igång och fortsatte under nästan hela träningen som att det vore en match som pågick där nere på planen.

Det har hänt förr inför viktiga matcher, men kanske värmde det lite extra den här gången. När det inte varit publik på fotboll på över ett år har man nästan glömt bort hur den där ljudkulissen ska låta. Stämningen och vårsolen skapade en väldigt fin stund där på Behrn, och supportrarna fick visa att de står bakom laget även efter den tunga säsongsinledningen – den som framför allt präglats av en enda lång måltorka.

ÖSK kunde heller inte ha bett om bättre tändvätska inför matchen.

För det var Oscar Janssons första besök på Behrn arena i IFK Norrköping-kostym. Och om matcherna mot Peking var laddade för ÖSK-supportrarna redan innan, så är det såklart ingenting jämfört med nu – efter det som måste vara en av klubbens mest infekterade övergångar någonsin.

Jag tog en pratstund med Nordin Gerzic efter lördagens träning och smög in en fråga om Oscar. Han ser det såklart på ett annat sätt, och tyckte att det skulle bli kul att återse "Ogge". Han påpekade också en fördel i att ÖSK kan hans svagheter.

Att delar av supporterskaran inte hade lika öppna armar blev tydligt när de inför matchen hade satt upp banderoller med ett kritiskt budskap riktat mot Jansson.

Han vann många matcher åt det svartvita laget under sin tid här i stan, och han kommer säkerligen att vinna matcher åt Norrköping.

Nu var det alltså han av alla målvakter som ÖSK behövde få hål på för att spräcka sin målnolla, som inför söndagen var tre matcher lång. Och Gerzic må mycket väl ha rätt i att ÖSK vet var Janssons akilleshälar sitter, men ska man utnyttja dom förutsätter ju det någonstans att man får bollen mot mål.

Norrköping kom ut och satte tryck, var numret större än ÖSK och radade upp klart fler målchanser än hemmalaget. Sen kunde de ha varit effektivare – det hade inte varit ologiskt med en större halvtidsledning än 1-0 eller ett mål tidigare än i den 46:e minuten.

Axel Kjäll som ibland kritiserats för att göra för sena byten satte in Jake Larsson redan i paus. Han bytte också in Erik Björndahl med strax under halvtimmen kvar, för att skicka signaler om att man måste börja ta sig förbi Norrköpings mittfält.

Men gästerna punkterade matchen genom två snabba mål – två och en halv minut mellan 2-0 och 3-0 gjorde att ridån gick ner för ÖSK.

Under matchen, närmare bestämt när matchklockan gick upp på minut 35, slog ÖSK också klubbrekord i längst mållös inledning av allsvenskan. Det gamla rekordet var från 1972, då man gjorde säsongens första mål 34 minuter in i den fjärde omgången – därmed gör man alltså den målmässigt sämsta starten på 49 år.

Och vad gäller Oscar Jansson så behövde han inte ens vara Oscar Jansson för att förlänga ÖSK:s måltorka. Han vann många matcher åt det svartvita laget under sin tid här i stan, och han kommer säkerligen att vinna matcher åt Norrköping.

Men när ÖSK inte får mer än tre skott på mål över 95 minuter fotboll så hade en klart sämre målvakt än Jansson kunnat känna sig ganska lugn.