Lovisa och Rasmus har släppt egen låt på Spotify – gjord hemma i garderoben: ”Var man än är kan man göra musik”

Det tar en stund att gå husesyn hemma hos Örebroparet Lovisa Sundin och Rasmus Fagerlund Ploby. Inte bara för att deras lägenhet är rymlig, utan också för att de två våningsplanen bjuder på spännande planlösning och inredning.

Men nu var det ju inte ett bostadsreportage det här skulle bli. Men kanske ändå lite.

– Så här ser det ut i våran klädgarderob! Den är inte riktigt som andras.

Rasmus skrattar medan han öppnar den vita trädörren. Där inne är väggarna klädda av tjockt svart tyg från golv till tak, och mitt på golvet står ett ensamt mikrofonstativ.

Han tar ett kliv in och drar ett av tygstyckena lite åt sidan.

– Här bakom finns fortfarande plats för våra kläder, och det är jäkligt bra att ha dem där. Ljudet blir extra dämpat på så sätt.

För så är det. Det här är inte enbart en förvaringsplats, utan också en inspelningsstudio.

– Så här brukar det se ut hemma hos oss – här inne håller jag till, ler Lovisa och tar plats vid mikrofonen.

– Och här brukar jag sitta.

Rasmus sjunker ner i en skrivbordsstol i rummet på andra sidan garderobsväggen. På skrivbordet framför sig har han en dator och ett ljudbord. Det är så här deras låtar blir till rent tekniskt.

– Var man än är kan man göra musik, konstaterar han.

– Har man bara en plats för sången kan resten göras i hörlurarna.

Resultatet så här långt kan höras på Spotify. I nuläget finns två av parets låtar där, och fler är på gång.

Lovisa berättar hur deras gemensamma projekt precis rullat igång, men att massor av mer underlag ligger redo att ta sig an:

– Ja, tillsammans har vi säkert 50 halvfärdiga låtar. När vi jobbar ihop är det oftast jag som skriver texterna, och Rasmus som producerar.

Han nickar:

– Det kan vara att jag har ett beat i datorn som Lovisa hör. Sen utgår vi därifrån.

Har ni samma musiksmak då?

De skrattar, och Lovisa förklarar:

– Nej, men vi har mötts på mitten. Det viktigaste är att kunna samarbeta. Att kunna lyssna och kompromissa med varann.

– Och det kan vi, försäkrar Rasmus.

Med var sin kopp kaffe tar vi plats vid köksbordet. Det är dags att ta reda på den musikaliska historien bakom paret. Eller snarare historierna – för det är först på senare tid de slagit ihop sitt arbete.

För Lovisas del har sång och musik funnits med så länge hon kan minnas:

– Jag har sjungit sen jag var liten, och jag började tidigt att skriva dikter och små låtar.

Hon sänder en tacksamhetens tanke till sina föräldrar:

– De såg mitt intresse och gav mig alla möjligheter. De lät mig gå i musikskolor och köpte alla möjliga instrument.

I slutänden var det gitarren som lockade mest:

– Jag spelade överallt – det var jag, min gitarr och egna låtar. Ibland ihop med andra. Sen en dag insåg jag att det går att göra musik i datorn.

Du då, Rasmus? Hur började det för dig?

– Inte alls lika tidigt som för Lovisa. Jag började med musik för åtta år sedan, och den stora inspirationen var Avici. Jag har alltid gillat elektronisk musik.

Han berättar om "Ploby & Hall" som han startade med sin kusin för några år sedan:

– Vi håller på för att det är kul, och släpper låtar när vi har nåt bra. Jag har lärt mig att prodda på egen hand, det har varit datorn och jag.

För några år sedan korsades Lovisas och Rasmus vägar, men tiden var inte riktigt den rätta. Lovisa var på gång att flytta till Stockholm, men ett kul dygn hann det bli:

– Vi träffades på Strömpis och drog hem till Rasmus och spelade gitarr. På morgonen gick vi ner och köpte färdiga köttbullar!

De skrattar åt minnet och Lovisa berättar fortsättningen på historien. Den som innehåller "Fall out of love" – deras första låt ihop men ursprungligen skriven av Lovisa:

– Jag hade skrivit den nåt år tidigare när jag bodde i Stockholm och spelade ihop med ett annat gäng. Låten släpptes aldrig då, men Rasmus hade på nåt sätt fått tillgång till den och hörde av sig. ”Vill du höra vad jag gjort med Fall out of love?”

Det ville Lovisa, och hon gillade det hon hörde:

– Rasmus version var superbra, och vi bestämde oss för att spela in den. Så sommaren 2020 blev det att vi hängde massor, och i september släppte vi låten på Spotify.

Ja, ni förstår ju alla hur det slutade. Några månader senare återvände Lovisa till Örebro och sedan februari i år bor de ihop.

Rasmus sammanfattar upplevelsen:

– Vi klickade dubbelt. Både personligt men också det här med musikintresset.

I slutet av juli släppte paret sin andra singel under artistnamnet "Lovisa Lou". Låten heter "Phase":

"I'm not the first one, or the last one too,

afraid, but brave, born this way – it's not a phase."

Lovisa berättar om budskapet i sin text:

– Jag skrev den med Pride i tanken. Jag har många vänner i gayrelationer eller som går igenom transprocesser. Det finns så mycket hat kring detta, så jag ville stå upp för dem – vill att unga som hör låten ska ta till sig budskapet.

Utöver deras gemensamma Lovisa Lou-projekt händer också en hel del annat musikaliskt kring dem båda. Rasmus arbete med "Ploby & Hall" går vidare, och för Lovisas del blev det nyligen en högst oväntad resa till Italien:

– Efter att vi släppt "Fall out of love" spred den sig via sociala medier, och en dag blev jag kontaktad av två italienska producenter som hört den. De höll på med ett nytt projekt som de letade en sångerska till – och så fastnade de för mig.

Men du Lovisa, det är ju jättespännande ju!

– Jag vet! På grund av corona fick resan skjutas upp, men nu är det löst. Under en vecka i juli var jag där och spelade in två låtar som ska släppas framöver. Jag vet inte exakt när, för man vill vänta tills pandemin är över.

Vad är det för slags musik?

– Dansmusik som är tänkt till klubbar.

I framtiden hägrar möjligheten att kunna ägna sig helhjärtat åt musiken. För Rasmus del kombinerar han den i nuläget med annat jobb:

– När jag kommer hem brukar jag ta det lugnt en timme, och sen sätter vi igång. Helgerna ägnar vi också åt att göra musik. Det är det här vi vill jobba med.

Det låter som ett tufft schema?

– Nä då. Vi gör det för att det är kul, och då blir det inte jobbigt. Det känns som att tiden bara flyger fram. Vi drar igång vid 18-tiden, och plötsligt har klockan blivit midnatt.

Om ni skulle försöka sätta ord på vad det är som är så roligt med att göra musik?

Rasmus hinner först:

– Det bästa med det här är att få vara kreativ.

Om Lovisa:

►Namn: Lovisa Sundin.

►Ålder: 23 år.

►Bor: I Örebro tillsammans med sambon Rasmus.

►Gör: Musik.

Om Rasmus:

►Namn: Rasmus Fagerlund Ploby.

►Ålder: 30 år.

►Bor: I Örebro tillsammans med sambon Lovisa.

►Gör: Musik.