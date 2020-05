Löwdahl valde att stanna i Örebro – trots intresse från andra klubbar: ”Klart man gör en tränarsatsning”

Det är vår och ingen hockeysäsong än på ett tag. Men för Henrik Löwdahl finns ändå en hel del att göra.

– Vi kör is två gånger i veckan med juniorerna och vi tränar på mornar också och försöker hålla isär grupper. Det är full fart. Sedan håller vi på och utvärderar säsongen som varit och tittar framåt mot nästa. Sedan är det skolhockeyn där man scoutar kommande intag kring hockeygymnasiet. Fullt ös, säger Löwdahl.

Som på onsdagen förlängde sitt kontrakt som J20-tränare med ytterligare tre säsonger och får därmed chansen att bygga vidare på det han påbörjade den gångna säsongen.

– Från min sida var det ett enkelt val. Det känns jätteroligt.

Det blir femte säsongen i Örebro Hockeys juniorverksamhet för Löwdahl som de tre första åren var J18-tränare. Det fanns dock möjligheter att hoppa på andra uppdrag, berättar han.

– Jag har väl haft lite småförfrågningar men för mig har det inte varit några tvivel. Det är skönt att allt är på plats och att man får jobba på med lite längre perspektiv över tre år och får kontinuitet i arbetet. Det känns viktigt.

Vad var det för intressenter?

– Jag vill inte gå in på detaljer men det var lite seniorlagsriktat. Sedan är det en tid på året där det händer en del och man kollar runt lite. Men från min sida var det inga funderingar alls. Jag har vetat var klubben har stått hela tiden.

Du har ett år bakom dig som J20-tränare. Vad driver dig med uppdraget?

– Någonstans är det att få arbeta med ens passion, att få jobba med hockey. Om det så är att jag är i Örebro eller om jag haft ett vanligt jobb så hade man ändå varit otroligt intresserad. Och att få arbeta med kollegor och spelare som har samma passion på det man håller på med är jäkligt inspirerande. Det är kul att få jobba med gymnasiet och juniorlag, som är en häftig tid i karriären och man får träffa högmotiverade spelare som vill bli bättre varje dag och utvecklas. Det kittlar att få vara ett stöd och guide på den resan.

Juniorsidan är på frammarsch

Örebro J20 hade en stark säsong och var ett topplag när de bästa lagen gjorde upp i topp tio-serien efter jul. Men något slutspel blev det inte med coronapandemin.

– Vi kände att vi hade bra grejer på gång. Efter jul presterade vi på en hög nivå rakt igenom och med två matcher kvar klev vi upp i serieledning och hade seriesegern i egna händer. Sedan ställdes allt in. I det stora hela en liten grej men just där och då var det lite tråkigt, det hade varit spännande att gå in i ett slutspel med killarna. Men det är som sagt andra grejer i världen som är viktigare än det.

Även om de inte fick spela om några placeringar så blickar ändå Löwdahl tillbaka på ett mycket lyckat år.

– Ett häftigt år med många som tagit stora kliv och vi har presterat på en hög nivå. Vi har dessutom haft sju spelare som varit med A-laget i SHL. För Örebro Hockey är det jättefina siffror. Två killar (Alfred Barklund och Linus Öberg) som gjorde hundra minuter vilket gjorde att man fick rookieavtal. Så juniorsidan är på frammarsch. Den stora grejen för oss är ju inte resultaten men gör man bra grejer kommer också bra resultat. Men den stora mätstickan är hur många som är med och kan ta en plats i A-laget, säger Löwdahl.

Nu vet den 38-årige Örebroikonen vad han ska göra de kommande tre åren. Vad som händer efter det återstår att se, men någon form av satsning på tränaryrket vill Löwdahl göra.

– Klart att man gör en tränarsatsning. Oavsett vad man gör så vill man utvecklas och bli så duktig som möjlig på det man gör. Sedan där jag är nu med familj och barn så passar det utmärkt för mig med de här tre kommande åren. Sedan vet man inte med den här branschen. Jag var uppe i A-laget för ungefär ett och ett halvt år sedan. Man får se vad framtiden har att ge men det är inget som finns i mina tankar nu.