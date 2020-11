Bergslagens Lucia som arrangeras av Lions club i Lindesberg ställs in i år.

– Vi har avvaktat med att ta detta beslut in i det längsta, men vi har beslutat att ställa in årets Lucia-tåg. Vi får ta nya tag nästa år i stället, säger Bengt-Göran Karlsson från Lionsklubben i Lindesberg.