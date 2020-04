Lucifer Lane i största loppet på hemmaplan – med chans på Elitloppet: ”I år vi har störst chans”

Den här texten är producerad av Kanal 75, som är ett helägt dotterbolag till ATG.

I en lång rad av år har första lördagen i maj inneburit stortrav med V75 i Örebro.

I fjol debuterade hemmahästen Lucifer Lane i gulddivisionen den här tävlingsdagen och slutade fyra mot äldre hästar.

Tränaren Thomas L Nilsson hade hoppats på en plats i guld det här året också med den nu sex år gamle hingsten - men poängen räckte inte riktigt för att komma med.

I stället blir uppgiften storloppet Orebro Intn’l som körs som den avslutande avdelningen på V75 på lördag. Ett lopp över mastiga tre kilometer.

- Det är första gången han tävlar över 3000 meter men han kändes så bra över 2640 meter senast att jag inte tror att tre varv ska påverkar honom negativt. Om vi hade känt så skulle vi naturligtvis inte varit med i loppet. Vi kör samma i utrustningsväg, säger tränarsonen Johan A Nilsson, ordinarie kusk på familjehästen.

På lördag ligger en större jackpot på V75 i potten. Enligt spelbolaget ATG:s beräkningar kan en ensam vinnare med sju rätt kamma hem runt 75 miljoner kronor.

Örebrohästen blir en av de tre–fyra mest betrodda i en mycket jämn upplaga av Örebro International (V75-7).

Lucifer Lane var knappt slagen tvåa i Sprintermästaren i Halmstad som fyraåring. Johan A Nilsson tråcklade sig ut i den sista kurvan och såg ut att gå mot segern med Lucifer Lane som dock fick stryk på målfoto den dagen mot Perfect Spirit och Örjan Kihlström.

En halv miljon var andraplatsen värd i Sprintermästaren.

– Han har varit bra hela tiden. Det största jag vunnit med honom är solklart Breeders’Crown-finalen för treåringar.

Lucifer Lane kommer med tre lopp i kroppen i år till lördagens uppgift. Det blev seger i årsdebuten, en sjätteplats i gulddivisionen på Jägersro i början av april och seger i den senaste starten.

- Årsdebuten var vi nöjda med och faktiskt så gjorde han ett fint lopp på Jägersro också lite i skymundan. Senast var han smällfin hela vägen. Visst, vi fick köra rätt så långsamt första varvet men sedan gick han ifrån på väldigt pigga ben, säger Johan.

Pappan Thomas L Nilsson brukar säga att det tagit 40 år för honom att få fram en sådan bra häst som Lucifer Lane.

Redan för två år sedan – efter hästens seger i ett av försöksloppen till Kungapokalen – ville en del experter se hästen som ”en rolig” i Elitloppet.

Även om hästen är allround är sprinterdistansen hästens bästa gren.

Kusken Johan A Nilsson vågar nästan inte säga det högt. Men visst drömmer familjen om en plats i Elitloppet i maj.

- Därför var gulddivisionen över kort distans vårt förstaval den här dagen. Nu gäller det att han gör ett riktigt bra lopp över tre varv på lördag för att det överhuvudtaget ska vara aktuellt med en inbjudan.

- Rent tekniskt så är det väl i år vi skulle ha störst chans i Elitloppet på grund av alla omständigheter. Det är 16 hästar som ska vara med så varför skulle inte han kunna vara med i diskussionen om de sex sista platserna? Vi får se efter helgen hur allt verkar.

Hur kommer han att klara tre kilometer på lördag tror du?

- Det beror på hur loppet blir kört. Skulle vi haft läge på ledningen och fått vara på innerspår tror jag absolut att han skulle kunna vinna över tre varv. Men nu ska det plockas in 40 meter och det är bra hästar med. Allt är lite beroende på vilket lopp vi får.

Vad säger du till spelarna som sitter med sina funderingar inför V75-7?

- Lucifer Lane känns jättefin och jag blir absolut inte förvånad om han vinner. Men det är första gången han provar tre varv och det ska plockas in två tillägg. Ja, det är inte bara att ”kliva ut” i spåren för mig som kusk. Jag skulle inte heller bli förvånad om hästarna längst fram springer en 13-tid på lördag och då blir det förstås tufft.

Mikael Wikner, Kanal 75

Senaste tio vinnarna av Orebro Int'l

2019: Mack Dragan (Carl Johan Jepson).

2018: Just Wait And See (Christoffer Eriksson).

2017: Balfour (Kim Eriksson).

2016: Mellby Viking (Jorma Kontio).

2015: On Hold (Magnus Jakobsson).

2014: Mellby Viking (Jorma Kontio).

2013: New Line (Åke Svanstedt).

2012: Spring Erom (Björn Goop).

2011: Juggle Face (Lutfi Kolgjini).

2010: Spring Erom (Björn Goop).