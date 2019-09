Lucifer Lane tillbaka som segrar på Örebrotravet: ”Gick fort sista 700 meterna – hade inte så mycket kvar i honom”

Mårten Eriksson

Tummen upp: Tvåårige Anxious To Matters som är efter Maharajah fastnade vi för, hästen vann från ledningen och travade snabba 1.13,2 sista varvet. Snyggt höll han undan för favoriten Karl May Boko som gjorde en fin tävlingsdebut efter en resa i dödens. Vinnaren tränas av Maria Törnqvist och kördes denna gång av Ville Karhulahti.

Tummen ner: Triomphe Ferm var åtgärdad och tränade fint inför detta lopp, men Björn Goops häst fick inte till det och slutade oplacerad. Han var en stor besvikelse!

Tränare i fokus: Jasmine Ising och Patrik Fernlund har fått en storhästägare i ryggen, på torsdagen debuterade härdade fuxen Star Costashorta för duon. Hästen trivs i ledningen och tog sjunde segern på nio försök från spets när han säkert trots stumma ben svarade Digger Lord sista biten.

Dagens kuskprestation: Johan A Nilsson som valde att skicka hemmahästen Lucifer Lane trots spår sju bakom bilen. Björn Goop som körde jättefavoriten Vainqueur R.P var inte beredd på den manövern. Med liten marginal kom ”Nille” till spets med femåringen och det blev loppavgörande. Hästen tog årets första seger knappt via 1.10 sista halvvarvet till mångas glädje i publiken. Hästen var bra, men störst plus ska kusken ha för sitt initiativ från början!

Fin kväll: Hade Daniel Redén som hade tre hästar till start denna kväll, Mr Alabama och Maxus vann. Amiral var moralisk som trea (läs ”lira nästa gång” nedan). Kvällens huvudlopp Telebolaget Grand Prix gick till Maxus som i och med det fixade första segern på svensk mark. Många kuskar körde illa i detta race, men Örjan Kihlström gjorde precis allt rätt och segern blev säker före Betting Gangster som gjorde ett topplopp efter galopp. Triumfen var värd 125 000 kronor.

Lira nästa gång: Amiral hade inte startat sedan juni, men gjorde ett topplopp från dödens som trea. Hästen såg ”klar” ut men felade 400 kvar, han kom sedan tillbaka fint och måste passas i nästa start med lopp i kroppen!

Värt att notera: Robert Bergh hade ställt i ordning Zeus Dipa som tappade ettan längst upp i raden. Per Lennartsson som körde hästen för första gången gjorde det på säkerhet och vilka körhänder Per visade för det stämde inte perfekt för fyraåringen som trots det vann säkert.

Citatet: ”Han var verkligen på hugget i kväll, det gick fort sista 700 meterna och jag hade inte så mycket kvar i honom” (Johan A Nilsson efter segern för hemmastjärnan Lucifer Lane som tog årets första seger då han knappt vann före Order To Fly) .

Siffrorna

V64-fakta

Rätt rad: 4-3-8-10-3-12.

6 rätt: 44 955 kronor.

5 rätt: 649 kronor.

4 rätt: 50 kronor.

Omsättning: 4 614 414 kronor.

Antal system: 111 445.

V4-fakta

Rätt rad: 8-10-3-12

4 rätt: 9 477 kronor.

Omsättning: 559 266 kronor.

Antal system: 16 282.

Dagens dubbel-fakta

Rätt rad: 3-12.

Odds: 66,44.

Resultaten

Lopp 1: 1) 2.Anxious to Matters (Ville Karhulahti), 16,2 (6,73) 2) 6.Karl May Boko, 16,3 (1,29) 3) 3.Quantal Quetzal, 16,7 (5,82) 4) 1.Text Man Hörsta, 18,2 (66,33) 5) 7.Heartbroken Am, 19,6 (33,50) 6) 4.Hazelnut Sisu, 21,2 (54,87) 7) 5.Make Bonfire, 21,5 (45,10). Odds: 6,73. Plats: 1,12-1,03-1,11. Tvilling (2/6): 2,49. Trio (2-6-3): 30,46. Strukna: 8.

Lopp 2: 1) 10.Whynot Double S. (Mattias Djuse), 16,6 (4,00) 2) 6.Ganja d'Am, 16,7 (2,14) 3) 3.Marble Arch, 16,9 (7,29) 4) 2.Beauty Super Nova, 17,0 (29,20) 5) 9.Jens Elegance, 17,2 (20,77) 6) 1.Zacapa, 17,4 (8,54) 7) 5.Julietta Doc, 17,5 (57,90) 8) 8.Juvelens Miss F., 17,5 (80,95) Opl: 11.Point to Point, (100,00) 4.Umberto Face, (28,82) 12.Flare Profile, (21,37) 7.Royal T.C., (100,00). Odds: 4,00. Plats: 1,48-1,12-1,32. Tvilling (6/10): 5,02. Trio (10-6-3): 66,87. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 5.Chimbai (Torbjörn Jansson), 16,6 (11,71) 2) 4.Piglet Pil, 16,7 (5,80) 3) 8.St No More War, 16,8 (2,33) 4) 10.Ileach C.C., 16,8 (24,66) 5) 2.Nora Marke, 16,9 (20,77) 6) 3.Stronger N'therest, 17,3 (97,14) Opl: 7.Bertil K., (7,63) 6.Mellby Devil, (70,20) 9.Snella Doc, (4,04). Odds: 11,71. Plats: 1,62-1,36-1,31. Tvilling (4/5): 22,15. Trio (5-4-8): 103,71. Strukna: 1.

Lopp 4: 1) 4.Star Costashorta (Oskar J Andersson), 12,6 (4,27) 2) 5.Digger Lord, 12,7 (6,67) 3) 6.Sanda Love, 13,0 (2,62) 4) 8.Sebastian Journey, 13,1 (19,25) 5) 1.Cikoria Frazer, 13,2 (15,20) 6) 2.Cinnamon Prince, 13,6 (100,00) Opl: 10.Triomphe Ferm, (4,00) 9.Alan Wadd, (67,64) 3.Tiger Marke, (57,98) 7.Free to Party, (100,00). Odds: 4,27. Plats: 1,57-1,58-1,24. Tvilling (4/5): 15,27. Trio (4-5-6): 86,47. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 3.Valnes Ior (Rickard Svanstedt), 14,2 (2,48) 2) 14.Solkattens Chiron, 14,7 (4,26) 3) 2.Glide Marke, 14,7 (8,85) 4) 12.Jesper Sånna, 14,9 (50,40) 5) 13.Gilbert Bris, 15,0 (38,15) 6) 7.Thirsty For More, 15,0 (11,83) 7) 4.Cadillac Dimanche, 15,0 (29,74) 8) 9.Dendrathema, 15,2 (100,00) Opl: 8.Juicebox, (9,74) 15.Guiseppe Boko, (14,37) 11.Superman Tour, (100,00) 1.Mightiness, (90,19) 10.Ashram, (16,46) 6.Myrsjös Zorro, (100,00). Odds: 2,48. Plats: 1,32-1,84-2,02. Tvilling (3/14): 6,57. Trio (3-14-2): 83,99. Strukna: 5.

Lopp 6: 1) 8.Lucifer Lane (Johan A Nilsson), 13,1 (4,99) 2) 3.Order to Fly, 13,1 (46,13) 3) 5.Whisky Akema, 13,2 (25,16) 4) 6.Vainqueur R.P., 13,2 (1,35) 5) 1.M.T.Joinville, 13,3 (8,20) Opl: 2.Wollafur, (57,70) 7.King Sir Kir, (24,95). Odds: 4,99. Plats: 3,29-6,41-3,99. Tvilling (3/8): 137,43. Trio (8-3-5): 767,64. Strukna: 4.

Lopp 7: 1) 10.Mr Alabama (Örjan Kihlström), 14,6 (3,99) 2) 5.Gwaii Haanas, 14,8 (2,73) 3) 11.Amiral, 15,0 (12,06) 4) 1.Condior, 15,3 (15,48) 5) 8.Golden Guard, 15,4 (100,00) 6) 7.Artegna Jet, 15,5 (40,49) 7) 6.Cobbys Yeaah, 15,5 (14,02) 8) 4.Sixten R.P., 15,8 (51,21) Opl: 3.King of Everything, (3,88) 9.The Trick Vick, (62,43) 2.Boiling Point, (67,78). Odds: 3,99. Plats: 1,72-1,66-2,93. Tvilling (5/10): 6,42. Trio (10-5-11): 89,78. Strukna: 12.

Lopp 8: 1) 3.Maxus (Örjan Kihlström), 12,6 (14,34) 2) 9.Betting Gangster, 12,9 (3,59) 3) 2.Mellby Glader, 13,0 (33,22) 4) 8.Evaluate, 13,1 (2,90) 5) 7.Maze Runner, 13,2 (32,38) 6) 11.Park View, 13,3 (8,32) Opl: 5.Ad Hoc, (25,93) 6.Im Your Captain, (55,56) 4.Classichap, (13,91) 1.Tito C.A., (86,40) 10.Jula Downton, (6,11). Odds: 14,34. Plats: 3,25-1,93-6,44. Tvilling (3/9): 24,95. Trio (3-9-2): 677,06. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 12.Zeus Dipa (Per Lennartsson), 15,0 (3,60) 2) 1.Diego Simoni, 15,1 (20,06) 3) 5.Hults Ingela, 15,1 (43,78) 3) 10.Kitsune, 15,1 (8,58) 5) 6.Raj's Oh Lord, 15,1 (6,08) 6) 2.Jinx'em, 15,2 (3,34) 7) 7.Roc Star Joli, 15,3 (11,94) 8) 9.Global Upset, 15,4 (36,44) Opl: 3.Fanny Leader, (53,16) 15.Minou Båven, (28,47) 14.MacGyver, (70,20) 13.Timetobelucky, (48,20) 8.Karin Arriba, (100,00) 11.Kruses Steam Track, (100,00). Odds: 3,60. Plats: 1,87-2,81-3,76/1,72. Tvilling (1/12): 25,66. Trio (12-1-5): 441,03 (12-1-10): 223,95. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 3.Cash Cowboy (Erik Adielsson), 16,1 (1,90) 2) 6.S.G.'s Accenta, 16,2 (3,98) 3) 8.Muscleman, 16,4 (7,98) 4) 5.Fläsk Ken, 17,1 (46,66) 5) 9.Spectre, 17,1 (92,98) 6) 1.Zippo Hoss, 18,8 (23,70) Opl: 7.Eye in the Sky, (8,10). Odds: 1,90. Plats: 1,24-1,39-1,78. Tvilling (3/6): 3,95. Trio (3-6-8): 26,19. Strukna: 4, 11.