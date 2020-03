Luften i skolan upplevs som torr och unken: ”Mätningar av kemiska ämnen och partiklar bekräftar det”

Som NA berättade under onsdagen stängs Snavlunda skola under läsåret 2020/2021 eftersom skolan sannolikt behöver genomgå en omfattande renovering för att få bukt med sina luftproblem. Renoveringen görs i två etappen med förskoledelen först. Skoleleverna ska gå på Rönneshytta skola under tiden medan förskolan är kvar i byggnaden under renoveringen.

Det är flera problem som ska åtgärdas och för att veta exakt vad som ska göras måste först en grundlig undersökning av hela byggnaden göras. Problem med luften kan ha funnits sedan skolan invigdes i november 2011. Punktinsatser har gjorts vid flera tillfällen men något helhetsgrepp har inte tagits berättar Mårten Eriksson som är teknisk chef i Askersunds kommun.

- Ett av problem är i förskoledelen där det läcker in vatten. Flera åtgärder har genomförts, men inte så att problemet försvunnit, säger han.

Men det riktigt allvarliga problemet är att luftkvalitén i hela byggnaden inte är bra.

- Personal som jobbar i byggnaden berättar att luften i skoldelen upplevs som torr och inte räcker till, samt att vissa lokaler i förskoledelen har en unken lukt.

- De mätningar av kemiska ämnen såväl som partiklar i luften som nu har utförts bekräftar det men det är för tidigt att fastställa de exakta orsakerna till att inomhusluftkvalitén inte är tillfredställande, säger Mårten Eriksson.

Enligt mätningar som gjorts av den konsult kommunen anlitat är mängden ämnen inte okej och människors hälsa kan därför påverkas. För att akut lösa problemet med luftkvalitén har så kallade luftrenare placerats ut i hela byggnaden.

- Det är en kortsiktig åtgärd som behöver följas av åtgärder som tar bort påverkan på luften. De långsiktiga åtgärderna omfattar troligen större renoveringsarbeten i byggnaden.

Hur omfattande och vad det kommer att kosta är för tidigt att säga enligt Mårten Eriksson.

- Konsulten har inte satt sig in i själva byggkonstruktionen utan det ska vi själva göra nu, säger Mårten Eriksson.

Han förklarar att det handlar om att undersöka hur byggnationen har utförts och vilka byggmaterial som kombinerats med varandra. Mårten Eriksson tillsammans med kommunens fastighetsingenjör och byggprojektledare ska jobba vidare med detta. Även entreprenören som byggt skolan ska kontaktas.

Exakt hur lång tid det kommer att ta att renovera skolan vet ingen i dagsläget. För varje åtgård behöver en ny luftmätning göras som verifierar att åtgärden gett effekt.

- Vi vill vara säkra på att det blir en bra byggnad för skola och förskola. Därför vill vi ha god tid på oss, och för skolans del har jag förstått, är det praktiskt att det handlar om ett helt läsår, avslutar Mårten Eriksson.

