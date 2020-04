Lunchorgel i Nora kyrka blir radioinspelning - "I tider av corona är detta extra betydelsefullt"

– Inspelningarna med radiolyssnarnas och kyrkobesökarnas orgelönskemål kommer att sändas i radion på fredagar klockan 12.

Lunchorgel-arrangemanget sker klockan 12.12 på onsdagarna den 22 april, 6 maj, 20 maj, 3 juni och 17 juni.

Vid den sista inspelningen den 17 juni sänds konserten i radion på torsdagen den 18 juni klockan 12 istället för midsommarafton.

Man kan också lyssna på konserterna via länsradions hemsida lansradion.se en vecka efter respektive sändningsdatum.

Producent är Martin Dyfverman vid Länsradion.

Den musik som spelas in på onsdag den 22 april är Hey Brother av Avicci men slagverksbakgrund, Aftonpsalm av Ola Magnell, Våren av Grieg, För kärlekens skull av Gärdestad, Brusa högre lilla å av Björn J:son Lindh, Amazing grace, Imagine, Bridge over troubled water, My way, You raise me up, Tröstevisa, Underbart och Så skimrande var aldrig havet.