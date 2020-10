Organist är Marie J:son Lindh Nordennmalm. Vid konserten framförs poplåtarna Happy together och Close to you, Don't cry for me Argentina ur musikalen Evita och Ouvertyren till La Traviata av Verdi.

Det blir allsång för publiken med Vem tar hand om hösten, Deep river, Swing low, Adagio av Albinoni, Sonatina av Bach med slagverksprogrammering, Himlarna förtälja av Marcello, Bliv kvar hos mig och Närmare Gud, till dig.

Biljetter finns att förboka och hämta på Kyrkoboden och Sandbergs i Nora.